Prisma está presente em toda a cidade e se destaca com as mídias OOH

Quem tem um negócio sabe o quanto é importante vender seus produtos e serviços. E para que isso aconteça, é necessário tornar a sua marca mais conhecida. Só há uma forma de chegar de mostrar a sua empresa no mercado: investindo em divulgação. A Prisma sabe o quanto uma boa divulgação é fundamental para garantir o sucesso de um negócio e está presente em toda a cidade com as mídias OOH.

Sem uma boa divulgação, uma empresa, marca ou negócio não é vista no mercado e, com isso, o alcance de novos clientes é muito menor do que o esperado. Nesse sentido, é essencial buscar as melhores mídias para atingir os objetivos de venda e captação de novos clientes.

Investir em mídia out of home é garantir retorno certo e garantido para os negócios. Por meio delas, é possível ter uma série de benefícios para a empresa, como um alto alcance de público, grande poder de impacto, eficiência na divulgação em massa, bom custo-benefício, e muito mais.

Visibilidade por toda cidade

A Prisma está presente por toda a cidade. Como resultado, a empresa vem se consolidando como o maior veículo Out Of Home da região Norte e é referência nacional no setor. A Prisma possui pontos estratégicos para publicidade em diversas áreas da cidade, com front lights e painéis de LED espalhados nas principais vias de Belém e da região metropolitana.

Entre os pontos disponíveis para divulgação em front light, que podem fazer toda a diferença para a visibilidade do seu negócio, estão a rodovia BR-316, assim como as principais vias da cidade, como a Almirante Barroso, Júlio César, Augusto Montenegro, Centenário, Duque de Caxias, Visconde de Souza Franco, Antônio Barreto, entre outras.

Já os painéis de LED, que estão entre os mais queridinhos e têm espaços disputados por toda a cidade, são disponibilizados nas vias mais movimentadas da capital paraense, com pontos estratégicos localizados na Almirante Barroso, Antônio Barreto, Doca e em São Brás.

Outro formato de mídia que não pode faltar e garante bons retornos para os clientes são as empenas. AS Prisma possui esse tipo de formato distribuídos em diversos edifícios das principais vias da cidade, como a Almirante Barroso, onde há um grande fluxo de pessoas circulando ao longo de todo o dia, além da Doca de Souza Franco.

A Prisma entende a importância e oferece aos clientes o que há de melhor em publicidade, agregando valor de conteúdo relevante, criativo, de qualidade, que informa, diverte, educa e transforma a vida da audiência. Quer investir em MOOH? Faça a diferença em seu negócio. Conte com a Prisma!