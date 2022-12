Prisma: entenda o que é e quais são as vantagens das mídias Out Of Home

Você já se deparou com algum tipo de publicidade enquanto fazia um simples passeio pela rua ou ao longo do trajeto para o trabalho? Esse tipo de ferramenta é chamada de mídia Out Of Home, que é toda publicidade feita em formatos exteriores e tem como objetivo impactar pessoas em locais públicos e de livre circulação. Mesmo sendo algo comum, muita gente ainda tem dúvidas sobre esse assunto. A Prisma, maior empresa de comunicação do Norte, vai explicar melhor sobre essas mídias e quais as vantagens de investir nelas.

O primeiro passo é entender que diferente do que muita gente pensa, a comunicação por meio das mídias Out Of Home, ou MOOH, como são conhecidas, não ficaram no passado. Afinal, ainda há quem limite esse tipo de comunicação apenas a outdoors. Mas com as novas tecnologias, as ferramentas foram adaptadas para a nova realidade que o público vive, onde o uso de telas é cada vez mais crescente. Não é a toa que o setor cresceu 38% no país, em 2021.

Vantagens de investir em MOOH

Não tem como evitar

Entre as principais vantagens desse tipo de mídia é que ela não pode ser evitada. Apesar de atingir um grande público, os anúncios em Rádio, TV e até na internet são facilmente evitados pelo público. Afinal, basta desligar o aparelho, trocar de canal ou pular a publicação na rede social.

Investir nesse tipo de comunicação é fundamental para impactar o público (Reprodução/Prisma)

Com a MOOH o contato com a publicidade ocorre de forma mais espontânea, dinâmica e inevitável, já que ela está inserida no ambienta em que a pessoa vive e pode facilmente prender a atenção dela sem interrupções. Com seu dinamismo, é possível aproveitar diversas possibilidade para explorar espaços com diferentes tipos de telas ou outdoors.

Alcance de público amplo ou específico

Alcançar um público maior ou algo mais específico nem sempre é uma tarefa fácil. E é justamente aí que a MOOH pode ser uma grande aliada do negócio, já que a mesma pode ser utilizada em uma campanha de acordo com o objetivo da empresa, seja em um anúncio para um bairro específico, por exemplo, ou em todas as principais vias da cidade. Ou seja, ela traz muito mais praticidade para o gerenciamento das telas e ainda garante uma comunicação direta com o público a ser atingido.

Interação com o público

Em tempos onde a interação do público com o negócio é essencial para obter os melhores resultados, contar com um tipo de mídia que ofereça isso é fundamental para garantir o melhor retorno para a empresa. A MOOH é um tipo de publicidade interativa e que faz com que o público participe da mesma.

Um exemplo disso são os QR Codes, que podem ser escaneados e levam o usuário a vivenciar diversas experiências, seja para conseguir um desconto especial, para assistir um vídeo em uma plataforma diferenciada e muito mais.

Sem dúvidas, a mídia Out Of Home é essencial para quem quer impactar o público. A Prisma vem consolidando sua marca como o maior veículo Out of Home do Norte e referência nacional no setor, e sabe como te ajudar a impulsionar a visibilidade e alcance de seus clientes!