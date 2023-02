Prisma: Carnaval é oportunidade para investir em publicidade na estrada

Após dois anos sem Carnaval, muita gente está pronta para tirar os planos do papel neste feriadão, pegar a estrada, seja para curtir a folia ou apenas para tirar aquele merecido descanso. Com isso, a movimentação nas estradas aumenta, o que também pode ser uma ótima oportunidade para investir em uma boa visibilidade da marca em grandes rodovias. A Prisma destacou as vantagens de apostar em publicidade para aumentar os negócios.

Pegar a estrada e aproveitar o feriado com a família, sem dúvidas, está entre as prioridades da maioria dos brasileiros. Mas além de pensar na curtição, quem tem empresa ou quer dar mais visibilidade para a sua marca, pode aproveitar essa época para dar uma alavancada nos negócios.

Publicidade na estrada

Uma boa dica para quem quer ter melhores resultados e quer manter a sua imagem na cabeça dos consumidores é investir em campanhas utilizando front light. Esse tipo de ferramenta traz uma série de benefícios para os negócios, já que garante uma visibilidade constante e a sua mensagem pode ser vista a qualquer hora.

A Prisma possui diversos front lights em diferentes pontos da rodovia BR-316, por exemplo, que é a principal rota de saída da capital paraense. Para sair da cidade e voltar para a mesma, é necessário passar pela via. Os resultados se tornam ainda mais positivos nos dias de grande movimentação, como em feriados, onde o fluxo de veículos é maior.

Isso mostra o quanto o investimento nesse tipo de publicidade pode fazer toda a diferença, já que um grande público será atendido pela mesma e o retorno será garantido para a empresa. A Prisma conta com diversos painéis posicionados de forma estratégica na rodovia BR-316, pensados para oferecer melhor visibilidade para quem anuncia.