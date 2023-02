Princesa do Carnaval levou os encantos do carimbó para o Hangar

Com o tema “Do Curimbó ao Carimbó, o som que ecoa aos quatro cantos do Pará”, Danielly Tavares que representou o Clube dos Subtenentes e Sargentos da Amazônia (CSSA) fez o público e até os jurados dançarem com o ritmo que é a cara do estado.

“Eu prometi impactar e surpreender a todos e eu fiz jus às minhas palavras”, garante. Bailarina, técnica ambiental e acadêmica de psicologia, Danielly tem 21 anos e conta que assim que soube qual o tema levaria para o concurso vibrou por se identificar bastante com a sonoridade, uma vez que é amante da cultura paraense, por isso, a desenvoltura durante a competição estavam evidentes em cada gesto na passarela.

O ponto alto da apresentação foi quando, após tocar o curimbó, a candidata abriu uma saia de carimbó e dançou para todos. Foi quase impossível não se emocionar. Agora, com o fim da competição e o título de terceira princesa, ela conta que tem recebido um enorme carinho do público e até propostas de trabalho.

Danielly pretende também usar toda essa visibilidade para divulgar o concurso e apoiar outras mulheres que sonham alto, assim como ela. “Nós, mulheres, podemos chegar onde quisermos. Basta dedicação, esforço, determinação e força de vontade", diz.