Presidente da Fecomércio Pará recebe medalha de Ordem do Mérito Militar

No dia 19 de abril, o presidente do Sistema Fecomércio Sesc/ Senac Pará, Sebastião de Oliveira Campos, recebeu a “Medalha Ordem do Mérito Militar” das mãos do comandante militar do norte, o General de Exército Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves. O evento ocorreu no 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2ºBIS). As medalhas foram entregues durante a comemoração ao Dia do Exército.

Quarenta e cinco personalidades, entre civis e militares, foram condecoradas por merecimento e em reconhecimento aos serviços prestados para sociedade do Pará e o Exército Brasileiro, com as Medalhas: Ordem do Mérito Militar (OMM), Exército Brasileiro (MEB), Serviço Amazônico (MSA) e Medalha do Pacificador (MP).

Durante o evento, o General Costa Neves fez a leitura da Ordem do Dia e exaltou a coesão e o permanente estado de prontidão da tropa, bem como a integração do Exército com a sociedade brasileira.

A Medalha Ordem do Mérito Militar é entregue aquelas pessoas que tenham praticado ação de destaque ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome da Força Terrestre.