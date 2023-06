Presidente da AMATCarajás participa de reunião com a vice-governadora do Pará

Cumprindo agenda em Belém, uma comitiva do presidente da Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (AMATCarajás), reuniu na última semana com a vice-governadora Hana Ghassan. O encontro foi realizado no gabinete da vice-governadora e contou com a participação do presidente da Associação e prefeito de Conceição do Araguaia, Jair Martins.

Durante o encontro, foi tratado sobre projetos e ações que estão sendo desenvolvidos nos municípios do sul e sudeste do Pará em parceria com o governo do estado.

Entre as demandas apresentadas pelos gestores municipais está a programação do verão que já é tradição no mês de julho nas cidades da região e projetos de infraestrutura que vão beneficiar a população dos municípios.

Participaram da reunião o secretário das cidades e integração regional, Wagne Machado, o prefeito Nego, de Cumaru do Norte, a prefeita Laane Barros de Piçarra e o prefeito Adriano Salomão, de Santa Maria das Barreiras.