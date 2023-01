Prefeitura de Ponta de Pedras promoveu grande festa para o réveillon 2023

A Ilha do Marajó é o destino certo para quem procura diversão e praias paradisíacas, por isso o réveillon foi um verdadeiro sucesso, e o município de Ponta de Pedras foi um dos destinos mais procurados. Para celebrar a chegada de 2023, a Prefeitura de Ponta de Pedras, por meio da Secretaria de Cultura, promoveu uma virada de ano especial, com diversos shows e fogos pirotécnicos para os visitantes.

A cantora paraense Suanny Batidão foi uma das atrações da noite (Divulgação Prefeitura de Ponta de Pedras)

Durante a virada de ano, a cantora Suanny Batidão, Dj Emerson Martins e Dj Alberto Santos se apresentaram em frente ao Palácio Municipal e promoveram um evento inesquecível na cidade, com direito a queima de fogos com alto padrão de qualidade e beleza, de diversos tamanhos, cores variadas, e com muita diversão.

Uma das atrações que animou a festa foi o DJ Alberto Santos (Divulgação Prefeitura de Ponta de Pedras)

A virada de ano na Praia de Mangabeira contou com apresentação dos artistas ponta-pedrenses, Dj Danillo e o cantor Walbinho dos teclados. A celebração se estendeu para o dia 1° de janeiro com a tradicional festa dos barraqueiros com as apresentações da cantora Richelle Haliday, Dj Alberto Santos e Dj Emerson Martins que finalizou a programação.

