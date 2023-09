Prefeitura de Moju garante avanços para a área da saúde no município

O cuidado com a saúde da população é prioridade para a Prefeitura Municipal de Moju. Ao longo dos últimos anos, diversos investimentos foram destinados para a área da saúde, a fim de garantir um serviço de qualidade para os moradores do município. Entre as melhorias implementadas na cidade está a inauguração da Unidade Mista de Saúde.

Durante o auge da pandemia, a nova unidade teve papel crucial para salvar inúmeras vidas e atender uma grande demanda da população, superando a marca de 100 mil atendimentos. A unidade é equipada com tecnologia de ponta e dispõe de recursos como radiografia, eletrocardiograma, desfibrilador, materiais para intubação, ventilador pulmonar e respirador portátil, garantindo um atendimento de alta qualidade.

A administração municipal tem comprovado seu compromisso com a saúde pública. Um exemplo disso é a aquisição de uma frota com 14 ambulâncias, o que possibilitou a ampliação da capacidade de atendimento na sede do município, assim como estendeu a assistência às áreas rurais de Moju.

A prefeitura também não mediu esforços para revitalizar e equipar os postos de saúde que estavam inoperantes, assegurando que todos estejam prontos para atender às necessidades da comunidade.

O Hospital Divino Espírito Santo também foi revitalizado e, agora, está equipado para atender plenamente a população. A nova unidade hospitalar conta com uma série de equipamentos de ponta e salas de cirurgia, permitindo a realização de diversos procedimentos cirúrgicos, desde cirurgias ginecológicas até procedimentos de emergência. Além disso, a construção do novo Hospital Geral de Moju, em parceria com o Governo do Estado, reforça a preocupação da administração municipal com a saúde dos mojuenses.

Atendimento Ambulatorial

O ambulatório municipal realiza, em média, 60 exames por dia, de segunda a sexta-feira, possibilitando cerca de 300 atendimentos por semana e um total de 1.200 atendimentos mensais. Isso proporciona um acesso mais rápido a serviços de saúde e diagnósticos, contribuindo para a prevenção e o tratamento de doenças.

Ações Itinerantes para as Comunidades da Zona Rural e Quilombolas

Além dos investimentos em unidades fixas, a gestão da prefeita Nilma Lima tem promovido ações itinerantes mensais, totalizando 40 ao ano, com mais de 300 atendimentos em cada uma. Essas ações levam uma variedade de serviços de saúde diretamente à comunidade, como vacinação, campanhas contra a Covid-19, atendimentos médicos, atendimentos de enfermagem e odontológicos, testes rápidos, além de distribuição de medicamentos.

Fortalecimento da Equipe Médica e Pagamentos Pontuais

A Prefeitura Municipal de Moju reforçou a atenção básica em saúde ao contratar quatro novos médicos. Essa medida visa fortalecer a rede de atendimento e garantir que a população tenha acesso a serviços médicos de qualidade. Outro ponto fundamental a ser destacado é o compromisso da administração municipal em pagar em dia os salários dos profissionais de saúde, o que é primordial para manter a motivação e o comprometimento dos profissionais que desempenham um papel essencial no cuidado com a saúde da comunidade.

Expansão das Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Novas Unidades Básicas de Saúde garantem acesso aos serviços de saúde nas próprias comunidades (Reprodução/Prefeitura de Moju)

Também foram inauguradas cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) na zona rural e uma na sede do município, todas totalmente equipadas, facilitando o acesso aos serviços de saúde nas próprias comunidades, garantindo que os moradores tenham atendimento próximo e de qualidade.

O trabalho realizado pela Prefeitura Municipal de Moju reforça que a saúde da população do município está no centro das preocupações da gestão da prefeita Nilma Lima e segue avançando, construindo um futuro mais saudável e seguro para os mojuenses.