Prefeitura de Moju avança com inaugurações e assinaturas de ordens de serviço em novembro

Durante o mês de novembro, a Prefeitura de Moju realizou uma série de eventos de suma importância para o município, dedicados à inauguração de obras e assinaturas de ordens de serviço, abrangendo tanto a área urbana quanto as regiões rurais, com foco nas comunidades quilombolas e ribeirinhas.

No dia 1º de novembro, a prefeita Nilma Lima e o vice-prefeito Rubens Teixeira deram início às atividades, inaugurando a quadra coberta poliesportiva do Complexo Castanheira. Essa inauguração foi também um momento de homenagem a Everaldo Martins Paes, pai do vereador Alexandre Cavalinho. A quadra poliesportiva coberta, localizada no Bairro Novo Horizonte, foi dedicada à memória de Everaldo Martins Paes, e o Complexo do Castanheira oferece diversas opções de entretenimento, como mesas de pingue-pongue, damas e muito mais.

Inauguração da quadra coberta poliesportiva do Complexo Castanheira visa proporcionar momentos de lazer para a população, por meio do esporte (Divulgação/Prefeitura de Moju)

No dia 7 de novembro, a reinauguração da Escola Adalberto Ventura na Vila Olho D'Água, no KM 40, na zona rural, reforçou o compromisso da administração com a melhoria da educação em áreas distantes da sede do município.

Já em 14 de novembro, na Vila Nova Vida (Sococo), zona rural, a prefeita Nilma Lima, acompanhada do vice-prefeito Rubens Teixeira, secretários, alunos e a comunidade, firmaram ordens de serviço para a construção da nova arena em grama sintética e a reforma da Escola Major José Tenório, visando aprimorar as condições esportivas e educacionais da região.

No dia 21, a prefeita assinou a ordem de serviço para a construção da Casa de Acolhimento Institucional "Esperança" na sede do município, fortalecendo as estruturas de apoio social para a população.

Presença

Estiveram presentes na cerimônia a prefeita Nilma Lima e o vice-prefeito Rubens Texeira, além da defensora pública Carolina Cruz Costa Rodrigues, a promotora de justiça Dra. Liliane Carvalho Rodrigues de Oliveira, a secretária de assistência social Vitória Ribeiro, os vereadores Édson Malcher, Eliomar Cruz, Márcio do Quinha, Nete Peniche, Cimira Eulalia e outras autoridades locais.

Esse passo importante é mais um reflexo do compromisso da gestão municipal em promover o bem-estar das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, garantindo um local adequado para seu acolhimento e cuidado.

Inauguração

No dia 22 de novembro, aconteceu a inauguração da Escola Entre Amigos Unidos em Santa Maria do Mirindeua do Itaperuçu, zona ribeirinha de Moju, oferecendo mais acesso à educação de qualidade para as comunidades ribeirinhas.

Inauguração da Escola Entre Amigos Unidos vai proporcionar mais qualidade na educação das comunidades ribeirinhas (Divulgação/Prefeitura de Moju)

Nesse mesmo dia, a prefeita, em conjunto com o vice-prefeito, assinou as ordens de serviço de reforma e adequação da Escola José Domingos do Nascimento e a construção da nova arena em grama sintética na Vila Castanhandeua, zona rural, reafirmando o compromisso com a educação e o esporte em todas as localidades do município.

Encerrando as ações do mês, no dia 23, a comunidade do Sítio Bosque, no Baixo Moju, zona quilombola, foi presenteada com um novo prédio educacional, a Escola Bosque, totalmente construída em alvenaria, representando uma mudança significativa para os alunos que antes estudavam em instalações de madeira.

A cerimônia de entrega, presidida pela prefeita Nilma Lima e com a presença do deputado estadual Iran Lima, destacou o compromisso da administração em garantir estruturas educacionais adequadas para todos, incluindo as áreas quilombolas.

Essas iniciativas refletem o compromisso contínuo da Prefeitura de Moju em impulsionar o desenvolvimento integral do município, proporcionando melhorias significativas nas áreas educacionais, esportivas e sociais, impactando positivamente a vida de todos os cidadãos, independentemente de sua localização geográfica.

