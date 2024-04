Prefeitura de Marituba entrega dez ruas restauradas, pavimentadas e sinalizadas

O cuidado com a população é uma das prioridades da Prefeitura de Marituba. Na última quarta-feira, 17, dez ruas do Conjunto Nova Marituba foram entregues totalmente restauradas, pavimentadas e sinalizadas. O trabalho faz parte do conjunto de obras realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (Seidur). Ao longo da gestão, a Prefeitura de Marituba já pavimentou mais de 200 km de ruas na cidade.

Para a prefeita do município, Patrícia Alencar, as obras proporcionam melhor qualidade de vida para os moradores do Conjunto Nova Marituba. “Estamos inaugurando hoje mais de 10 vias. O conjunto Nova Marituba foi completamente asfaltado e sinalizado, proporcionando uma vida digna a todos, possibilitando que as crianças do bairro possam brincar a vontade e que as famílias possam sentar na frente de suas casas no final da tarde”, destaca a gestora.

As obras realizadas pela Prefeitura de Marituba têm gerado diversos benefícios para a população, como melhor trafegabilidade de pessoas e veículos, valorização de imóveis residenciais e comerciais, assim como a transformação na vida dos moradores que vivem na localidade.

A comerciante e moradora do conjunto, Maria Mesquita, comenta sobre as dificuldades que a população da área enfrentava antes do asfalto chegar. “Antigamente, as ruas eram cheias de buracos, então a população tinha muita dificuldade para transporte quando chovia. Essa situação se tornava um transtorno até para nós comerciantes, aqui na esquina do comercio onde trabalho existia um enorme buraco onde vários carros já caíram, mas agora com a pavimentação nas ruas do Nova Marituba tudo se tornou melhor”, afirma.

Entrega de obras foi marcada por gestos de gratidão de moradores da localidade (Divulgação/Prefeitura de Marituba)

Além da pavimentação, as ruas receberam serviços de limpeza, capina, roçagem, podagem, coleta de lixo e entulho, terraplanagem, drenagem, recuperação asfáltica e asfaltamento.

“Só tenho a agradecer a gestão da prefeita Patrícia Alencar que tanto tem feito por nosso município”, finaliza Maria Mesquita.