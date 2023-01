Prefeitura de Marabá investe em ações para saúde, educação, esporte e pavimentação no município

A cada ano, a cidade de Marabá se renova com as mudanças estruturais, e no ano anterior não foi diferente. A Prefeitura de Marabá entregou obras de relevância à população em todos os setores, seja na área da educação, cultura, esporte e lazer, saúde, pavimentação e de infraestrutura que estão melhorando a vida das pessoas em todos os bairros.

O secretário municipal de viação e obras públicas, Fábio Moreria, detalha sobre a importância das ações e do compromisso com o povo de Marabá (Divulgação Secom Prefeitura de Marabá)

Em um balanço das obras realizadas durante o ano de 2022, o engenheiro Fábio Moreira, secretário municipal de viação e obras públicas, destaca o avanço em todos os setores, em especial na educação, que apresenta bons resultados no rendimento dos alunos.

A educação também está entre as prioridades da gestão, com espaços revitalizados e totalmente reformados (Divulgação Secom Prefeitura de Marabá)

“Voltamos à normalidade este ano e conseguimos realizar bastante obras em todos os âmbitos, na educação tivemos a inauguração do Núcleo de Educação Infantil Deodoro de Mendonça, a entrega da Escola José Mendonça Vergolino totalmente revitalizada juntamente com o Ginásio Osorinho e quatro grandes obras como a escola Rayara, o Núcleo de Educação Infantil Eunice, uma escola no residencial Tiradentes e também no Cidade Jardim e avançamos na revitalização de dezenas de escolas”, destaca o secretário.

A saúde também foi destaque no ano de 2022, no total foram entregues 14 leitos de UTI e 2 leitos canguru para a saúde neonatal (Divulgação Secom Prefeitura de Marabá)

Na saúde pública, Unidades Básicas de Saúde revitalizadas foram entregues, como o Maria Bico Doce com revitalização e ampliação, e outros prédios estão em reforma, como Pedro Cavalcante e o da Vila União. Há também a construção do novo Crismu – Centro de Referência Integrada à Saúde da Mulher. Além disso, outra novidade para 2023 será a construção de um novo pronto socorro e ampliação dos leitos no Hospital Municipal de Marabá (HMM), que atualmente atende mais de 20 municípios vizinhos.

Vale ressaltar que foram entregues 10 leitos de UTI no HMM e 4 leitos de UTI e 2 leitos canguru no Hospital Materno Infantil. “Na saúde, concluímos o posto da Vila de Três Poderes, reforma na Emerson Caselli e queremos deixar todos os postos de saúde reformados até o final da gestão”, informa Fábio Moreira.

Outra área que mereceu especial atenção da gestão foi a do esporte e lazer com dezenas de obras realizadas. O trabalho de reforma em ginásios, estádios e quadras esportivas.

“Na área do esporte, estamos concluindo o ginásio da Folha 16 e reformamos dezenas de quadras. O antigo ginásio da Obra Kolping foi adquirido pela prefeitura e estamos finalizando a obra. Reformamos o estádio de Morada Nova com a pavimentação do acesso à ele”, ressalta o secretário.

Foram várias obras de grande relevância que mudaram a vida das pessoas para melhor. No campo do lazer e turismo, a Prefeitura de Marabá inaugurou a Orla Encontro dos Rios, no bairro Francisco Coelho, e a Orla do bairro Amapá e em breve a inauguração do Parque Ambiental Vavazão que está em construção.

A Secretaria de Obras deu continuidade ao maior Programa de Pavimentação da história de Marabá, ampliando o trabalho de drenagem e pavimentação em todos os bairros. “E na pavimentação foram feitos vários quilômetros em todos os bairros, assim como a drenagem em bairros onde havia alagamentos como o Liberdade, Independência e Laranjeiras, e em 2023 promete muito mais. O prefeito está correndo atrás de recursos e teremos ainda muita pavimentação e estamos em pleno desenvolvimento do projeto do novo pronto socorro e ampliação do número de leitos e várias escolas que estão em licitação e outras obras em andamento”, conclui o secretário.

Vale ressaltar que, na gestão municipal vigente, que também executa o maior Programa de Micro e Macrodrenagem da história da cidade, já foram construídas 50 pontes em concretos e passagens molhadas na zona rural; 4.800 km de vicinais recuperadas; foram construídas ou revitalizadas 50 creches e escolas já entregues e outras 38 estão em construção na cidade e no campo.

