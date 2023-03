Prefeitura de Marabá inicia estágio supervisionado com acadêmicos de medicina

Na última semana, os estudantes do curso de Medicina da Facimpa – Faculdade de Ciências Médicas do Pará – foram recepcionados, no Hospital Materno Infantil (HMI), centro médico vinculado à Prefeitura de Marabá, para iniciar o processo de estágio supervisionado no HMI, durante 6 meses. No evento de acolhida, os estudantes foram treinados sobre a estrutura interna do prédio, rotinas, regras, horários e quantitativos de funcionários e pacientes.

Segundo a Diretora Técnica do HMI, Daiane Oliveira, também docente dos acadêmicos, a cada semestre as turmas serão renovadas, para que todos recebam experiência curricular.

Daiane Oliveira, diretora Técnica do HMI, destaca os múltiplos benefícios do estágio para os alunos e para a comunidade (Divulgação Prefeitura de Marabá)

“Hoje é um dia de felicidade pra gente, pois estamos aqui recebendo os alunos, onde eles passarão por diversos setores do nosso hospital, contribuindo, por exemplo, na nossa educação continuada, treinamento de pais, palestras educativas. Vamos passar por setores de levantamento de dados biológicos, nascidos. Então, vai ser de grande crescimento pra gente, como instituição, e para os alunos, dentro da formação acadêmica deles”, pontua a gestora.

Neste 1º semestre de 2023, serão 112 alunos atuando em todos os setores do HMI. Eles serão auxiliados pelos profissionais do hospital. Para Ranna Fontinele, 22 anos, que está 7º semestre de medicina, a experiência será única e essencial para a carreira.

Ranna Fontinele, estudante de medicina, mostra-se empolgada em aprender a teoria na prática (Divulgação Prefeitura de Marabá)

“Esse estágio vai ser fundamental para aumentar o nosso conhecimento enquanto instituição porque a gente quer entender e aprender como é que funciona uma instituição de saúde. Na faculdade, a gente aprende a teoria de ser médico, a teoria de como funciona uma instituição de saúde, mas agora a gente quer ter a prática, né? A gente quer conhecer, em relação ao preenchimento de prontuário, banco de leite, que é muito importante, sala de vacinação, triagem neonatal, práticas de controle de infecção hospitalar. Tudo isso é muito importante para nós”, destaca.

VEJA MAIS

A diretora técnica do HMI enfatiza sobre o apoio que os acadêmicos darão para difundir ainda mais a prática da Lei nº 18.102, de 1º de abril de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de ministrarem cursos e orientações sobre manobra de Heimlich (manobra do desengasgo), aos pais e responsáveis de recém-nascidos, no HMI.

“A gente já tem o projeto, junto com os alunos, para fazermos esse treinamento, a todos os pais e familiares das crianças, sobre a questão da manobra do desengasgo. Então assim, eles vão fazer com que o nosso serviço seja cada vez de mais qualidade para as nossas mães, para as famílias que procuram o Materno Infantil, para melhor atendimento possível”, finaliza.

Para acompanhar essas e mais ações da Prefeitura de Marabá, clique aqui.