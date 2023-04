Prefeitura de Marabá avança com as obras da UBS Pedro Cavalcante, no bairro Amapá

As obras de revitalização e ampliação da Unidade Básica de Saúde Pedro Cavalcante, realizadas pela Prefeitura de Marabá, estão avançando e logo deixarão a UBS pronta para o atendimento à comunidade do bairro Amapá e áreas próximas. No prédio reformado, o serviço progride para a instalação das portas e começa o polimento do piso. Na parte da ampliação foi concluída a cobertura do telhado e os operários trabalham no revestimento das paredes. A execução do piso deve ser a próxima etapa.

“Nós finalizamos a cobertura, a instalação de calhas, de rufos, o abrigo de resíduos, as calçadas externas. Às instalações das janelas faltam pouquíssimas, finalizamos, praticamente, noventa e cinco a noventa e oito por cento das janelas. As bancadas de granito e as pias também estão sendo finalizadas”, comenta Larissa Brás, engenheira da Secretaria de Viação e Obras.

A área total do setor de atendimento e serviços do novo prédio é de 605.5 m² e o setor administrativo contabiliza mais 94.4 m², totalizando 699,9 m². O prédio conta com sete novos consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, sala de triagem, sala de vacina, farmácia, sala de curativos e outros procedimentos, sala de regulação, sala de esterilização e banheiros com acessibilidade. Com a ampliação, a nova UBS Pedro Cavalcante vai contar com novos espaços como a sala para os ACS (Agentes Comunitários de Saúde), gerência e almoxarifado.

A UBS Pedro Cavalcante é referência no atendimento médico dos moradores de bairros do núcleo Cidade Nova, como Amapá e Novo Horizonte, entre outros, sendo um dos postos de saúde mais antigos de Marabá. A unidade possui uma equipe de mais de 50 profissionais, entre médicos clínicos gerais, fonoaudiólogos, nutricionistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem, serviços gerais, administrativos e auxiliares de regulação.

Lorrana Beatriz, gerente da UBS diz que as expectativas só aumentam todos os dias para receber o espaço novo, muito mais amplo e moderno.“Nós enquanto servidores estamos muito ansiosos pela conclusão da obra. Estou acompanhando o processo e já vimos muita evolução. Esperamos que seja entregue antes do prazo. Ali a gente cobre a área do Amapá, então os pacientes de lá estão muito ansiosos e aguardando essa obra”, reforça a gerente.

Temporariamente, a UBS Pedro Cavalcante funciona na Rua Rio Vermelho, bairro Novo Horizonte. A obra de revitalização e ampliação da UBS Pedro Cavalcante está orçada em R$ 660,059,67 com recursos próprios do município. A previsão é de que seja concluída em fevereiro de 2024.

