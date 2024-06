Prefeitura de Canaã e Ufra abrem caminho para curso de medicina e instituto de saúde

A Prefeitura de Canaã dos Carajás e a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) assinaram protocolo de intenções para colaboração inédita entre as instituições, no dia 25, em Belém.

A assinatura destaca o cronograma para a implantação do curso de medicina no município, além da criação do Instituto de Ciências Médicas e Saúde Única e o Hospital Médico-Veterinário.

O novo polo universitário no município deve oferecer cursos da área da saúde, com oportunidades de pesquisa, contribuindo para a formação de profissionais qualificados e impulsionando o progresso educacional da região.

“A prefeitura tem dado um apoio muito grande para esse projeto audacioso, que é trabalhar a questão da saúde única como um todo, reunindo cursos tanto da área animal, ambiental e humana”, afirma a reitora da Ufra, Herdjania Veras de Lima.

O planejamento é para que o vestibular dos cursos de medicina veterinária e tecnologia de alimentos ocorra até o fim do ano, para início das aulas no primeiro semestre de 2025. A expectativa é que o polo universitário traga benefícios socioeconômicos significativos e fortaleça os laços entre a academia e a comunidade local.