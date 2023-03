Prefeitura de Canaã dos Carajás realiza workshop inédito de teatro e figurino

Todo o processo criativo que está envolvido no teatro proporciona grandes benefícios para o crescimento pessoal, como o desenvolvimento da expressão corporal e da oratória. Pensando nisso, a Prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer (Funcel), vem realizando desde o início do mês de março um workshop inédito na área de teatro e figurino. A programação ocorre no Núcleo de Iniciação Cultural e na Usina da Paz da cidade até o dia 31 de março.

O workshop, que tem o objetivo de aprimorar a técnica e a desenvoltura de atores e atrizes da região, está divido em três momentos, são eles: construção de personagem, figurino e direção e construção de roteiro.

Ao longo do curso, os alunos têm a possibilidade de conhecerem profundamente as etapas de criação e produção do teatro, além de fortalecerem o pensamento crítico, a sensibilidade e a expressão individual.

O workshop conta com a presença de professores renomados na área teatral, como Jefferson da Fonseca, presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop), o produtor artístico Eduardo Caetano e o dramaturgo Eliel Pereira.

A seguir, confira toda a programação do workshop:

Workshop de Teatro e Figurino – Curso de Construção de Personagem

Professor: Jefferson da Fonseca;

Data: até 9 de março (turno da noite);

Local: Núcleo de Iniciação Cultural.

Workshop de Teatro e Figurino – Curso de Figurino

Professor: Eduardo Caetano;

Data: Até 31 de março (turno da tarde);

Local: Usina da Paz.

Workshop de Teatro e Figurino – Curso de Direção e Construção de Roteiro

Professor: Eliel Pereira;

Data: até 10 de março (turno da noite);

Local: Núcleo de Iniciação Cultural.