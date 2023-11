Prefeitura de Cametá realiza a etapa final da 1ª Olimpíada Cametaense de Matemática

A Prefeitura de Cametá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na segunda e terça-feira (13 e 14), a última fase da 1ª Olimpíada Cametaense de Matemática, para os alunos da rede pública de ensino do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º e das quatro etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O intuito do projeto é estimular o estudo da matemática, contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, identificar jovens talentos, promover inclusão social e incentivar o aperfeiçoamento dos professores.

“Estamos realizando no decorrer deste ano a Olimpíada Cametaense de Matemática e nosso objetivo é fazer com que os alunos se aproximem e gostem desse componente curricular, uma vez que, muitos têm dificuldade com a matemática e dado à importância dessa disciplina para a vida. E hoje estamos realizando essa grande final e estamos muito felizes pela participação desses alunos”, destacou a professora Elisangela Moreira, coordenadora do projeto.

Dona Francilene Gonçalves, veio da comunidade quilombola da localidade de Porto Alegre para acompanhar a filha na avaliação. “Me sinto muito honrada em minha filha estar na final e poder representar nossa comunidade. Para mim é uma vitória ela chegar até a final dessa competição”, afirmou a dona de casa.

A dona de casa Francilene Gonçalves comenta que está muito orgulhosa da filha, que passou para a fase final da competição (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

Para a fase final, foram selecionados, em duas etapas anteriores, 50 alunos por série dos 24 mil inscritos em 165 escolas participantes. Após a avaliação final, os cadernos de provas serão corrigidos para no próximo dia 24 de novembro apresentar os vencedores do 1º, 2º e 3º lugares.

O primeiro lugar receberá um smartphone, medalha de ouro, certificado e R$ 3 mil em dinheiro. O segundo colocado será premiado com um tablet e mais R$ 1 mil . E o terceiro lugar receberá um tablet. Também serão premiadas as professoras dos alunos campeões e a escola que obtiver o maior número de aprovados na 1ª colocação.

O secretário de educação e vice-prefeito, Ênio de Carvalho, fala sobre a importância de iniciativas como essa para a educação de Cametá (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

“A iniciativa desse projeto foi muito bem aceita pela comunidade escolar de todo o município e vem para ampliar o aprendizado desses alunos que estão se dedicando para fazer as avaliações. Com isso, incentivamos esses alunos a estudar mais e melhoramos a qualidade do ensino em nosso município”, declarou o secretário de educação e vice-prefeito, Ênio de Carvalho.