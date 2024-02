Prefeitura de Cametá inicia programação de Carnaval nesta sexta-feira

O Carnaval chegou e, com ele, os tradicionais blocos de rua e festas de escolas de samba que arrastam uma multidão para curtir a folia. Pensando nesse período festivo, a Prefeitura Municipal de Cametá preparou uma grande programação para as seis noites do maior Carnaval da Amazônia, que promete ser o melhor de toda a região.

Com uma programação diversificada e totalmente gratuita, o Carnaval de Cametá é uma ótima opção para quem deseja cair na folia sem gastar muito dinheiro. A expectativa é que os moradores locais e visitantes se envolvam nessa celebração, tornando o Carnaval de Cametá uma experiência inesquecível para todos os foliões.

A programação carnavalesca terá início na sexta-feira (09), com o “Carnaval Cultural”, apresentando os artistas Nadson O Ferinha e Viviane Batidão, proporcionando uma noite de muita música e alegria. No sábado (10), domingo (11), segunda (12) e terça-feira (13) também se apresentam diversas atrações nacionais. Já na quarta-feira (14), para encerrar a folia, Xandy Avião comanda a festa.

Segurança

Cametá conta uma unidade do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) móvel em uma parceria da Prefeitura Municipal e Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que visa reforçar a segurança dos foliões e da sociedade cametaense no período do Carnaval.

O objetivo dessa ação é promover a segurança pública com mecanismos de controle e gerenciamentos integrados, além de proporcionar mais segurança aos cidadãos e turistas.

O Centro Integrado tem como função principal atuar como ferramenta de integração para ações policiais civis, militares e demais forças de segurança, de proteção e de defesa civil. O CICC é um órgão que tem a capacidade de articular a elaboração dos protocolos de atuação integrada, bem como promover o relacionamento e a interlocução dos órgãos participantes.

É válido ressaltar que a Prefeitura de Cametá conta com o apoio da Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes e o reforço com a contratação de segurança privada para os seis dias de Carnaval.

A seguir, confira a programação do Carnaval de Cametá:

- Sexta-feira (09): Carnaval Cultural | Nadson O ferinha e Viviane Batidão;

- Sábado (10): Matheus Fernandes e Mc Don Juan;

- Domingo (11): desfile das escolas de Samba;

- Segunda-feira (12): Manú Batidão, Tarcísio do Acordeon e Queen Experience;

- Terça-feira (13): Henry Freitas, DJ Liu e João Gomes;

- Quarta-feira (14): Xandy Avião.

Para mais informações sobre o Carnaval de Cametá, clique aqui.