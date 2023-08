Prefeitura de Cametá faz história com a primeira usina de asfalto

Nesta sexta-feira (18), em um evento realizado no Club Titipi, o prefeito Victor Cassiano lançou o programa “Pavimenta Cametá” com a primeira usina de asfalto e a assinatura da ordem de serviços para as obras 100 quilômetros de asfalto contemplando diversos bairros da cidade e vilas. Além de 100 quilômetros de terraplanagem para ramais e estradas vicinais do município, no maior programa de urbanização já visto na região.

A usina é importante para dar agilidade às obras de pavimentação e também vai trazer economia aos cofres públicos, uma vez que a massa asfáltica para toda a pavimentação será produzida pelo próprio município.

Todos esses investimentos foram possíveis, graças à articulação política do prefeito junto ao governo federal, governo do estado e bancada federal que, por meio de convênios e emendas parlamentares, conseguiu a destinação dos recursos para serem aplicados em infraestrutura por todo o município.

VEJA MAIS

O presidente da Câmara Municipal, vereador João Paulo Nunes, destacou a parceria do legislativo com o poder executivo que possibilita as melhorias nas comunidades. “Agradecemos a parceria com a Prefeitura que atende nossas solicitações para levar melhorias para as comunidades. Este projeto de infraestrutura vai atender todos os setores urbano e rural e gerar economia”, afirmou o Vereador.

Para o secretário de planejamento, Osvaldo Barros, não existe lugar neste município que não tenha recebido benefícios da atual administração. “Hoje estamos lançando um projeto de aceleração do crescimento. Há bem pouco tempo, não tínhamos estímulo para produzir em Cametá, hoje temos um projeto de 100 quilômetros de terraplanagem em ramais e estrada vicinais que vão beneficiar diretamente o setor produtivo”, declarou o secretário.

Em seu pronunciamento, o prefeito Victor Cassiano ressaltou que em pouco mais de dois anos de gestão, nunca esqueceu cada bairro, ilha, localidade ou ramal que visitou durante a campanha e que já levou benfeitorias para os lugares mais adversos, onde ninguém ousou chegar.

“Hoje é um dia importante para todos nós. Estamos testemunhando um momento de desenvolvimento em nosso município. Cametá, hoje, prestigia o maior marco em urbanização e infraestrutura e tudo isso não é somente meu mérito, mas de várias mãos que juntos somamos, como os secretários e vereadores que também fazem parte deste projeto”, concluiu o prefeito.