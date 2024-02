Prefeitura de Cametá e Cametá Sport Club doam mil ingressos para crianças de 10 projetos sociais

No último domingo, 25, a Prefeitura de Cametá, em parceria com o Cametá Sport Club, doou mil ingressos para crianças de 10 projetos sociais assistirem ao jogo entre Cametá x Bragantino, pelo Parazão 2024, no Parque do Bacurau. A ação visa proporcionar momentos de lazer para crianças e adolescentes da rede municipal de ensino.

A iniciativa revela o compromisso da administração municipal em promover o acesso igualitário a atividades esportivas, criando oportunidades para que crianças de todas as camadas sociais possam desfrutar de momentos de esporte e lazer, além de estimular a importância do esporte como ferramenta de inclusão social.

As crianças puderam assistir ao jogo entre Cametá x Bragantino, pelo Parazão 2024, no Parque do Bacurau (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

Muitas destas crianças e adolescentes nunca tiveram a oportunidade de assistir um jogo de futebol. E estar em um estádio foi emocionante para elas. A escolha do estádio Parque do Bacurau como palco para essa experiência intensificou o vínculo emocional e transformou o evento em uma celebração comunitária. Ações como esta destacam a importância de iniciativas que quebram barreiras sociais e promovem inclusão.

Realizando Sonhos

Entre os projetos contemplados com os ingressos para as crianças está o Futebol da Matinha que trabalha o esporte e a cultura com 120 crianças e adolescentes do bairro. Um desses alunos é Marcos Vinicius, que tem 9 anos de idade e, há dois anos, participa do projeto. Ele sonha em ser jogador de futebol e treina diariamente como goleiro do time.

Escolha do estádio Parque do Bacurau como palco para essa experiência intensificou o vínculo emocional e transformou o evento em uma celebração comunitária (Divulgação/Prefeitura de Cametá)

Durante a visita no Parque do Bacurau, Marcos teve a oportunidade de conhecer o goleiro Pedro da equipe do Cametá, além de ganhar do Prefeito Victor Cassiano, uma camisa oficial do Mapará Elétrico. Marcos Vinicius é uma das centenas de crianças, que o esporte inspira e fortalece os sonhos.

Diante de todas as dificuldades enfrentadas no dia a dia, uma coisa essas crianças têm em comum: a certeza que todas já são campeãs das suas próprias histórias e do futuro incrível que a vida lhes reserva.