Prefeitura de Belém retoma políticas públicas habitacionais para a cidade

Acessibilidade, prestação de contas e diálogo social foram algumas das medidas que definiram a nova postura da administração da Prefeitura de Belém e que garantiram maior transparência nas ações da Secretaria Municipal de Habitação (Sehab).

Esses diferenciais ajudaram a recuperar a credibilidade dos programas habitacionais e atraíram milhares de famílias vulneráveis para o cadastramento nas obras de moradia.

Estiveram presentes na cerimônia o ministro das cidades, Jader Filho, o governador do Pará, Helder Barbalho e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Joyce Ferreira/Comus)

Neste ano, o Minha Casa Minha Vida foi relançado em Belém pelo ministro das Cidades, Jader Filho, juntamente com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e o governador do Estado, Helder Barbalho.

Na ocasião, o prefeito de Belém assegurou que as obras também garantirão saneamento e urbanismo nas ruas ao entorno do residencial para garantir por completo o direito à moradia digna. “É geração de emprego para pessoas humildes e é a construção do direito à moradia com dignidade”, afirma.

“As obras do Minha Casa Minha Vida têm que iniciar e terminar. A paralisação das obras acaba sendo prejuízo financeiro e social. Essa obra começou com um investimento de R$ 60 milhões e já está em 80 milhões”, informou o ministro, Jader Filho.

Atendimento – O número de inscritos não para de crescer com a retomada e avanço das obras de habitação. Por dia, a Sehab chegou a registrar 400 atendimentos à população.

Brenda Oliveira, contemplada pelo programa Viver Belém, conta emocionada sobre o sonho da casa própria (Arquivo pessoal)

A manicure de 28 anos, Brenda Oliveira, contemplada no Residencial Maracacuera II, no distrito de Icoaraci, conta que o imóvel é a realização de um sonho. “A conquista do meu apartamento foi motivo de muita alegria para mim e para a minha família. É revigorante ter a minha casa própria, arrumar o quartinho dos meus filhos, ter a minha sala e a minha cozinha. Não tenho palavras para agradecer, agora posso falar que tenho a minha casa própria”, conta.

A gestão municipal deseja entregar, até 2024, o total de 3.473 novas moradias (Agência Belém)

O secretário municipal de habitação, Rodrigo Moraes, explica que a gestão municipal visa garantir a democratização do acesso às políticas públicas de habitação e reforça a importância do apoio dos governos estaduais e federais nessas ações.

“O objetivo é concluir as obras que estavam paradas para otimizar recursos e garantir uma entrega a curto prazo com previsão de entregá-las até 2024. A parceria da Prefeitura de Belém com o Governo do Estado sempre foi muito importante, e agora com o Governo Federal e com o Ministério das Cidades, tendo um paraense como ministro, é de importância grandiosa para a cidade”, explica o secretário.

No total, o Programa Viver Belém recebeu mais de 25 mil novas inscrições e já contabiliza mais de 175 mil famílias cadastradas. De 2020 até 2022, o programa soma 975 moradias entregues, com previsão mais 1266 para 2023 e 3473 até o final da gestão.

Outra comunidade beneficiada com os programas habitacionais é a Vila da Barca, localizada no bairro do Telégrafo, com previsão de entrega de 202 apartamentos, ainda em 2023. No Jurunas, em agosto de 2022, foram entregues 15 unidades e neste ano serão entregues mais 64 novos apartamentos. No distrito de Mosqueiro e Outeiro, os residenciais abrigarão mais de mil famílias cada um, sendo entregues até o final da gestão.

Para fazer o cadastro no programa Viver Belém acesse o site viverbelem.com ou visite a sede da Sehab, localizada na avenida Pedro Miranda, 2494, bairro da Pedreira.