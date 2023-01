Prefeitura de Belém reinaugura Unidade de Educação Infantil em comemoração aos 407 anos da cidade

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), reinaugurou no dia 12 de janeiro a Unidade de Educação Infantil (UEI) do bairro da Terra Firme. A entrega fez parte da programação de comemoração dos 407 anos da cidade das mangueiras. A escola foi totalmente reformada e equipada com aparelhos pedagógicos altamente inovadores.

A programação contou com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que fez a entrega e descerrou a placa de reinauguração da escola, que vai atender em tempo integral 125 crianças da educação infantil, na faixa etária de 2 a 5 anos de idade.

Segundo o gestor da capital paraense, a entrega da escola foi um presente para Belém em seu aniversário. "Nós temos que alfabetizar quem não teve a oportunidade. Mas, temos que investir na educação infantil e ampliar as vagas em creche", afirmou o prefeito na ocasião.

Ao todo, 125 crianças serão atendidas em tempo integral na UEI (Leandro Muller/Ascom Semec)

A reforma da UEI da Terra Firma teve o investimento de R$ 663.736,13 e contou com os seguintes serviços: reforma geral da cobertura; pintura; revisão elétrica; hidro sanitária; impermeabilização dos ambientes e climatização.

Para Lilian Susana Oeiras, avó de duas crianças que estudam na UEI, a entrega da escola representa um momento de alegria para todos. “É um excelente colégio e todos que trabalham aqui são maravilhosos. A diretora é excelente, uma amiga mesmo. Eu só tenho que agradecer a todos”, comentou no dia da reinauguração.

Lilian Susana Oeiras elogia o trabalho realizado pela instituição de ensino. Na foto, Lilian com os netos, que estudam na UEI. (Leandro Muller/Ascom Semec)

A UEI da Terra Firme é a 17ª escola municipal reformada e reinaugurada pela Prefeitura de Belém em 24 meses. A instituição de ensino foi inaugurada em 1988 sob a administração da Fundação Papa João XIII (Funpapa). Atualmente, a escola realiza diversas ações com os alunos e seus familiares, como o empoderamento dos direitos na primeira infância e o enfrentamento da violência contra crianças.

Ações

Outros pontos que merecem destaque são as campanhas de vacinação e saúde bucal realizadas na UEI. Para 2023, a novidade é a implantação de projetos de leitura e de horta escolar, que serão realizados em parceria com a Fundação Municipal de Assistência ao Estudante (Fmae).

A secretária de educação, Márcia Bittencourt, fala sobre a qualidade dos serviços da escola (Leandro Muller/Ascom Semec)

De acordo com Márcia Bittencourt, secretária municipal de educação, a reinauguração da UEI da Terra Firme reforça a importância da instituição de ensino para o bairro.

“É uma alegria para todos nós da Secretaria Municipal de Educação devolver à comunidade um prédio com qualidade, para que as crianças passem o dia todo dentro da escola, com alimentação de qualidade, professores valorizados e qualificados. Essa é a Belém alfabetizada, educada, leitora, inclusiva e feliz”, destacou a secretária durante a reinauguração.