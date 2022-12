Prefeitura de Belém realiza diversas campanhas de combate ao racismo

Dados divulgados pelo painel da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos revelam que, no primeiro semestre de 2022, 610 denúncias de crime de racismo foram registradas no Brasil. Ainda de acordo com a instituição, no mesmo período, foram registradas 97 denúncias de injúria racial. Para combater esse crime, a Prefeitura de Belém vem investindo cada vez mais em campanhas de enfrentamento ao preconceito racial.

As ações são realizadas por meio da Coordenadoria Antirracista de Belém (Coant), que foi criada no ano de 2021. Um dos destaques da instituição foi campanha de Eliminação do Racismo, realizada a partir da produção de vídeos protagonizados por servidores negros em cargos de reconhecimento na gestão municipal.

Já no pico da pandemia de covid-19, a Coant realizou a imunização dos quilombolas da Ilha de Mosqueiro. Essa ação ocorreu em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Coordenadoria de Comunicação Social (Comus) e a Universidade Federal do Pará (UFPA).

Julho das Pretas

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que ocorre todo dia 25 de julho, a Coant e a Coordenadoria da Mulher de Belém (Combel) realizaram uma programação com diversos eventos, entre eles, o Circuito de Oficinas Afro Amazônicas para os moradores da Ilha de Mosqueiro.

Nos dias 28 e 29 de novembro deste ano, a Coant, em parceria com diversos órgãos públicos de Belém, realizou um tributo ao Povo Irmão de Guiné Bissau. O evento ocorreu no Hangar Centro de Convenções e teve show, debates e mesa-redonda.

“Em Belém, os negros são mais de 73% da população. A Prefeitura vem trabalhando com políticas afirmativas grandes, como a criação da Coant e do Estatuto Municipal da Igualdade Racial”, afirma a titular da Coant, Elza Rodrigues.