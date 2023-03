Prefeitura de Belém realiza ações para fomentar a gastronomia e o turismo na capital e nas ilhas

Conhecida por seus cheiros e sabores, a capital paraense é famosa mundo afora em razão de sua encantadora gastronomia. Em 2015, a cidade recebeu da Unesco o título de ‘Cidade Criativa da Gastronomia’ que faz referência à história, à cultura e à identidade que presentes Amazônia, especialmente em Belém. E foi pensando nisso que a Prefeitura de Belém, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento e Administração de Área Metropolitana de Belém (Codem) e a Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), segue implementando ações como o Festival Gastronomia das IIhas e o projeto Boulevard da Gastronomia.

Gastronomia das Ilhas

O festival visa fomentar a gastronomia, turismo e artesanato da região de forma sustentável, valorizando a cultura paraense, com a realização de um circuito gastronômico na Ilha do Mosqueiro, Outeiro, Icoaraci e Combu.

O projeto Gastronomia das Ilhas é um dos eventos da gestão do prefeito Edmilson Rodrigues e garante a cada edição importante visibilidade internacional à cidade, por meio da Rede de Cidades Criativas da Unesco, da qual Belém faz parte desde 2015. A rede é composta por cerca de 180 cidades de 72 países.

Autoridades municipais na abertura do festival Gastronomia das Ilhas: diretor-presidente da Codem, Lélio Costa (ao microfone), Maikenn Costa (Arout), Michael Corrêa (DDN-Codem) e Luiz Rodrigo Neves, vice-presidente da Codem) (Thyangle Produtora)

“O Gastronomia das ilhas é um sucesso aqui em Belém, as pessoas têm a oportunidade de realmente desfrutar da riqueza cultural e ambiental que as ilhas têm. Nós percebemos que não é só a gastronomia em si, mas o projeto envolve iniciativas culturais, artísticas, artesanais que são produzidas nas regiões, que dialogam com o conceito da sustentabilidade. O projeto é pensado na perspectiva da formação que as pessoas precisam ter em torno da gastronomia, principalmente acerca da qualificação e capacitação”, detalha o diretor-presidente da Codem, Lélio Costa.

Boulevard da Gastronomia

Outro presente da gestão municipal para cidade de Belém é o Boulevard da Gastronomia. O projeto arquitetônico deve mudar a paisagem da Praça dos Estivadores, no bairro da Campina, e transformar o lugar em um grande corredor gastronômico na capital, no perímetro que vai da Av. Presidente Vargas até a Tv. Padre Prudêncio.

O Boulevard da Gastronomia é um investimento da Prefeitura de Belém, em parceria com os empresários da área do Boulevard Castilho França, para desenvolver o turismo, a gastronomia e recuperar uma parte do Centro Histórico. O valor do investimento é de mais de R$ 5 milhões.

“O projeto é uma obra de infraestrutura que irá dialogar com o centro da cidade ao mesmo tempo com a Estação das Docas e vários empreendimentos e empreendedores que têm feito grandes aportes financeiros em torno da gastronomia. É uma arquitetura que incorpora, além da boa gastronomia, os espaços de diálogos, encontros e lazer. Será um espaço atrativo aos turistas, mas que chamará a atenção de toda a cidade”, explica o diretor-presidente da Codem, Lélio Costa.

De acordo com o secretário municipal de urbanismo, Deivison Alves, a obra iniciada em outubro de 2022 já está avançada em mais de 20% e a previsão é que seja entregue até o final do ano.

“Entre os pontos que estão avançados podemos citar o calçamento que já está em fase final, estamos fazendo a preservação da gola das árvores e seguimos fazendo toda a tubulação e iluminação. O próximo passo é começar a trabalhar o paisagismo e o fechamento total da via com pisos em ladrilho hidráulico para preservar o que temos de patrimônio histórico e deixar pronto para o projeto”, explica o secretário.

