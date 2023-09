Prefeitura de Abaetetuba reforça compromisso com a primeira infância

A primeira infância, período compreendido entre 0 e 6 anos de idade, é o momento crucial do desenvolvimento humano. As experiências vividas nessa fase repercutem por toda a vida e são fundamentais para o desenvolvimento de habilidades sociais. Para reforçar o compromisso de cuidado prioritário com essa faixa etária, a Prefeitura de Abaetetuba realiza pela primeira vez a Semana da Primeira Infância.

A iniciativa ocorreu no período de 28 a 31 de agosto, no fechamento do mês dedicado à Primeira Infância e ao incentivo à amamentação. Com o slogan “Agosto Dourado: Cuidando de todos priorizando os pequenos”, creches, escolas, unidades de saúde e outros espaços públicos receberam uma extensa programação que mobilizou diversos setores da gestão municipal. Foram abordados o cuidado com as gestantes, passando pela proteção das crianças e fortalecimento de vínculos entre as famílias, até a capacitação de profissionais dos mais diversos setores, para atuar pela promoção de um desenvolvimento seguro, com estímulos positivos.

Para a Prefeita Francineti Carvalho, a programação promove um incentivo à criação de uma rede de proteção para as crianças no município. “ O maior objetivo dessa semana é chamar atenção de toda a população para a importância de cuidarmos das nossas crianças na faixa etária de zero a seis anos, que é a faixa etária onde a criança tem maior facilidade de aprender, onde ela precisa de mais atenção. Ela precisa de mais cuidado e também de afeto”, declarou a gestora.

A programação promove um incentivo à criação de uma rede de proteção para as crianças no município (Divulgação)

A Promotora da Infância e Juventude de Abaetetuba, Adriana Passos, destacou a importância de um trabalho integrado entre diversas instituições para promover a proteção da Primeira Infância. “Cada um de nós tem que fazer a nossa parte para que, de fato, os direitos relacionados à Primeira Infância sejam assegurados, sejam reconhecidos, sejam implementados”, destacou a representante do Ministério Público.

Temas como uso de telas, o incentivo à amamentação, a relação entre meio ambiente e a saúde de grávidas e bebês, entre outras temáticas foram abordadas durante a programação.

Legado

As ações da Semana da Primeira Infância também fortaleceram o incentivo à amamentação (Divulgação)

As ações da Semana da Primeira Infância também fortaleceram o incentivo a amamentação e culminaram com a inauguração da primeira sala de apoio ao aleitamento materno do município. Um espaço denominado “Sala de Amamentação da Mulher Trabalhadora” será um espaço de apoio a lactantes que desenvolvem suas atividades laborais na área central da cidade. Elas contarão com um ambiente confortável e equipado para coleta e armazenamento de leite, promovendo o incentivo à amamentação e o fortalecimento do cuidado e proteção com as crianças