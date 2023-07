Prefeito Jair Martins: Idealizador arrojado do FestVerão, um sucesso nacional

Jair Lopes Martins, filho da própria Conceição do Araguaia, é uma figura de destaque na região. Com perfil arrojado, ativo e organizado, sua paixão pela comunicação o levou a estabelecer uma emissora de rádio que se tornou referência no norte do país. Além de empresário bem-sucedido e pecuarista, sua visão empreendedora e amor por sua cidade natal o impulsionaram a criar um evento que se consolidou como o maior festival do verão brasileiro: o FestVerão.

Jair Lopes Martins é filho de João Vicente Martins e Maria das Dores Lopes e faz parte de uma grande família com 17 irmãos, sendo três deles in memoriam. Casado há mais de 20 anos com Núbia Martins, ele é pai de dois filhos, João Vitor e Maria Bárbara, e também exerce o papel de pai de Ana Carolina Pacheco. Com uma trajetória marcada por empreendedorismo e participação política ativa, Jair tornou-se uma figura política de destaque na região.

Em 2010, ele foi presidente do Sindicato Rural de Conceição do Araguaia, demonstrando sua dedicação ao desenvolvimento da comunidade. Em 2012, disputou as eleições municipais, ficando em segundo lugar, o que aumentou sua determinação para alcançar seus objetivos políticos. Em 2014, foi candidato a deputado estadual e obteve uma votação expressiva, consolidando-se como uma das mais importantes lideranças políticas da região.

Finalmente, em 2016, Jair Martins alcançou seu objetivo ao ser eleito prefeito de Conceição do Araguaia com uma impressionante margem de 72,27% dos votos válidos. Sua gestão é pautada pela transparência e pelo desejo de desenvolver plenamente o município, melhorando a vida de seus habitantes e atraindo turistas de diversas partes do Brasil.

O prefeito é responsável pela consolidação do FestVerão como o maior festival do verão brasileiro (Hianes Lima - Agência Impulso)

Uma das marcas mais notáveis de sua atuação como prefeito foi a criação do FestVerão, um evento que ganhou reconhecimento nacional e atrai multidões de turistas todos os anos. Esse festival, que se consolidou como o maior festival do verão brasileiro, proporciona uma programação musical diversificada, com atrações de renome nacional, além de oferecer uma estrutura impecável e praias limpas e seguras, banhadas pelo rio Araguaia.

Além de seu papel na prefeitura de Conceição do Araguaia, Jair Martins é também o presidente da AMAT Carajás (Associação dos Municípios do Araguaia Tocantins), uma entidade que busca promover a integração administrativa e o desenvolvimento sócio-econômico da região, com foco em políticas públicas sustentáveis e planejamento microrregional.

Com sua visão empreendedora e liderança, Jair Lopes Martins deixou sua marca na história de Conceição do Araguaia, transformando a cidade em um destino turístico de destaque e conquistando o coração de todos os que participam do FestVerão. Seu compromisso com o desenvolvimento da região e sua paixão pelo entretenimento cultural continuam inspirando e encantando os turistas de todo o Brasil, tornando o FestVerão uma referência nacional a cada edição realizada.