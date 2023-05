Preço Baixo: Seção de utilidades com produtos para todas as horas

A prática de atividades ao ar livre como passear com os pets, cuidar da horta ou cultivar plantas em casa e reunir a família e os amigos em um piquenique em parques exige uma preparação com os itens adequados. O Supermercado Preço Baixo possui uma seção de utilidades com os produtos indicados para essas e outras situações.

Para quem está pensando em cultivar um jardim ou uma horta em casa, o supermercado oferece opções de flores e plantas para o plantio, além de insumos como adubo e ferramentas como borrifador, entre outros itens para cuidar das espécies.

Já para curtir os passeios com os pets, a seção voltada para este público conta com acessórios para deixar as brincadeiras mais seguras. Os tutores podem encontrar coleiras de diferentes marcas e tamanhos, brinquedos para todas as idades, produtos de higiene para usar após os passeios. Além de petiscos e reações para alimentá-los durante as saídas.

Para comemorar uma data especial ou apenas sair da rotina com amigos e familiares, a dica é organizar um piquenique em um dos parques e locais abertos da cidade.

Para deixar o passeio mais animado e refrescante, a sugestão é preparar um lanche. A sugestão é organizar um isopor com bebidas e recipientes plásticos com as refeições. Dica: invista em lanches rápidos e práticos.

Na hora de consumir, escolha pratos, talheres e copos de plásticos, pois podem ser reaproveitados em outros momentos. E não esqueça de levar um recipiente para armazenar o lixo utilizado para descartar em local adequado.

Os produtos para o piquenique e reuniões em locais abertos podem ser encontrados na seção de utilidades em todas as unidades do supermercado Preço Baixo. Aproveite a ida ao supermercado e passe nas seções de alimentos e organize o lanche.