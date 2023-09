Preço Baixo: saiba as vantagens de aliar os treinos com suas compras

Cuidar da saúde tem se tornado, cada vez mais, prioridade para muita gente. E uma maneira de garantir uma vida saudável é praticar atividades físicas. Afinal, elas trazem uma série de benefícios para o corpo e mente. Apesar dos pontos positivos que uma rotina saudável pode trazer para o organismo, nem sempre é fácil lidar com a correria do dia a dia com o tempo para se exercitar. O Supermercado Preço Baixo entende a importância de otimizar o tempo de seus clientes. Pensando nisso, a unidade Senador Lemos possui uma unidade da Companhia Belém Academia, o que garante facilidade na hora de praticar atividades físicas.

Encaixar a prática de exercícios físicos na rotina pode ser um verdadeiro desafio. Porém, mesmo com o tempo corrido, o cuidado com a saúde deve ser prioridade. Afinal, ir à academia, pelo menos três vezes na semana, ajuda a deixar o sedentarismo de lado, a melhorar o seu condicionamento, o humor e, ainda, libera a tensão, fortalece o seu corpo e aumenta a produção de endorfina.

São muitos os benefícios de quem escolhe a academia para uma evolução de sucesso. Seja para o emagrecimento, ganho de massa e de músculos, para fortalecimento, flexibilidade ou até mesmo para quem busca aliviar o estresse e acelerar o metabolismo.

Mesmo com a rotina cansativa, existem formas de manter as atividades físicas em dia. O ideal é buscar alternativas que garantam a possibilidade de aliar a ida à academia com outras atividades que são realizadas no dia a dia, como fazer compras no supermercado, por exemplo.

Vantagens

Além de garantir comodidade e facilidade para o dia a dia, praticar atividades físicas na unidade do Preço Baixo Senador Lemos é uma boa opção para quem também quer cuidar da alimentação. Afinal, o supermercado oferece uma diversidade de produtos que podem ajudar a manter uma rotina mais saudável.

O Preço Baixo possui um espaço completo para o cuidado com a saúde de seus clientes, onde é possível aliar os treinos com as compras. Em parceria com a Companhia Belém Academia da unidade Senador Lemos, o Preço Baixo conta com um conceito inovador, oferecendo uma excelente estrutura, além de acompanhamento com profissionais capacitados, o que garante mais aproveitamento dos alunos e mais qualidade de vida.