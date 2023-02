Preço Baixo promove campanha especial de Carnaval com programação para toda a família

O Carnaval é uma das festas mais tradicionais do país. E é claro que o Preço Baixo não ia ficar de fora da folia. Além de aproveitar as melhores ofertas da cidade, os clientes também estão tendo a oportunidade de participar de uma programação pra lá de especial, que tem levado muita diversão para toda a família.

Se você não vai viajar e ainda tá sem opção para o feriadão na folia, a dica é aproveitar as ações de carnaval que estão ocorrendo em todas as unidades do Preço Baixo. O gerente de marketing do Preço Baixo, Allan Pinheiro, destaca a importância da programação como uma ferramenta de proximidade com os clientes.

"A gente sempre buscar trazer os nossos clientes pra mais perto do grupo. Fazer com que eles sintam que o Preço Baixo é uma espécie de extensão da casa deles e deixá-los a vontade por aqui. A ideia da ação de carnaval vem para fomentar essa ideia, com uma programação voltada para toda a família!", explica Allan.

A programação foi toda pensada com muito cuidado e de forma estratégica pela equipe de marketing do grupo, garantindo as melhores experiências para os clientes e trazendo um diferencial para o mercado. "Acompanhamos o processo utilizando uma pesquisa nos concorrentes do mercado, tanto físico como online, eventos, ofertas e etc. Também temos nossa equipe de marketing para organizar todo o procedimento", complementa Carlos Alberto Lima, pesquisador de preços do Preço Baixo.

Samba nas lojas

Se tem uma coisa que não pode faltar no carnaval é muito samba no pé. No Carnaval Preço Baixo, os clientes fazem as suas compras ao som de muito samba. Ao longo desta semana, as unidades do supermercado receberam apresentação de uma escola de samba. Nesta sexta-feira (17), será a vez da unidade do Una também contar com a programação. A apresentação ocorrerá a partir das 17h.

O carnaval é um período de bastante alegria e diversão seja pra quem gosta de viajar com a família ou reunir os amigos para sair nos bloquinhos. E foi pensando nisso que o Preço Baixo utilizou elementos bem tradicionais desse período para o desenvolvimento dos produtos de divulgação pensados para essa época.

"O Pandeiro é um instrumento bastante presente no samba. Coloquei ele como um elemento principal nas nossas comunicações, seja no digital ou impressos. Um exemplo disso são os encartes especiais de carnaval. Eu tentei trazer as cores dos abadás existentes nos bloquinhos, combinando com a nossa identidade visual. Até porque bloquinho do varejo ou atacado é sempre Preço Baixo", explica o designer do grupo, William Borges.

A criançada também vai contar com uma programação especial com bailinho e concurso de fantasias (Reprodução/Preço Baixo)

Bailinho Kalango Kids

A criançada também vai ter o seu momento especial de folia no Carnaval Preço Baixo, nesta sexta-feira (17), às 17h, na unidade da Senador Lemos. Para participar, é muito fácil. O cliente ganhará o passaporte de acesso ao bailinho a cada R$ 300 em compras em qualquer unidade da rede e mais um item das marcas participantes.

Concurso de Fantasias Kids

Se tem Carnaval, é claro que também tem fantasia. A unidade da Senador Lemos também terá em sua programação um concurso de fantasias para a criançada. O evento será realizado nesta sexta-feira (17), no segundo andar do estacionamento, das 17h às 21h.

Para participar, você deve adquirir, no mínimo, R$ 300 em compras, mais um produto das marcas participantes. Após isso, basta se dirigir à recepção da loja e inscrever a criança no concurso. Lembrando que poderão participar da competição crianças de 2 a 12 anos, desde que estejam previamente inscritas e trajando fantasias de Carnaval.

E depois que a folia acontece, o melhor de tudo é ver a satisfação do cliente, como ressalta a analista de trade marketing do Preço Baixo, Leyliane Reis. "Sempre que ocorre uma ação nas lojas, a reação do público costuma ser positiva, visto que a interação costuma ser acolhedora com todos. Os nossos colaboradores estão bem treinados para oferecer o melhor para o nosso cliente", afirma.

A programação, além de contar com a tradicional folia do carnaval, proporciona ao público uma vivência regional, tanto nos espaços físicos quanto nas redes sociais do grupo.

"A ideia é sempre regionalizar o conteúdo a ser veiculado às mídias on, em função da característica pessoal e única que podemos proporcionar à marca. Os stories e as publicações no feed tendem a utilizar o linguajar paraense, porque nós entendemos que assim a comunicação se torna mais clara e objetiva ao nosso cliente", destaca o social media, Vinicius Ramos.

E aí, gostou de saber mais sobre a programação e ainda ficar por dentro de tudo o que a equipe de marketing do Preço Baixo pensou para o seu carnaval? Então, separa o abadá, o glitter e a fantasia, que o que não vai faltar é muita festa. Vem para o Carnaval Preço Baixo!