Preço Baixo: ofertas e promoções todos os dias da semana

O Supermercado Preço Baixo oferece promoções e ofertas diárias para seus clientes em diferentes itens nas lojas de Belém e região metropolitana.

A rede realiza, semanalmente, a “Quarta da Carne” com a seleção dos melhores cortes com preços acessíveis. A seção do Preço Baixo possui uma diversidade de carnes para todos os tipos de receitas.

A quinta-feira também é dia de oferta com a “Quinta do Horti”, com frutas, verduras e legumes de qualidade com descontos. O Hortifruti conta com produtos da estação e de fora.

Marcas e produtos com descontos, diariamente, nas unidades do supermercado (André Oliveira / O Liberal)

Além dos dias especiais, o supermercado realiza, toda semana, promoções de marcas disponíveis nas suas unidades e de produtos. Os biscoitos estão com preços especiais até o dia 30 deste mês.

Para saber mais sobre as ofertas do Preço Baixo, acesse o site e acompanhe as redes sociais.