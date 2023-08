Preço Baixo oferece os melhores cortes de carne branca, bovina e suína pelo menor preço

O consumo de proteínas é fundamental para uma alimentação balanceada. Carne branca, vermelha ou suína, cada tipo de corte de carne possui benefícios e preparos diferenciados. Seja qual for o tipo de carne, o importante é conhecer o alimento que está sendo consumido e como variá-lo na rotina alimentícia. Pensando nisso, o Supermercado Preço Baixo destaca os principais tipos de cortes de carne e traz dicas para preparar cada um deles de forma correta.

Carne bovina

O brasileiro é um grande consumidor de carne vermelha. Afinal, não há quem resista há uma deliciosa receita com carne bovina ou a um churrasco em família aos domingos. Seja qual for a escolha, existem variadas formas de preparar esse tipo de carne.

Para quem prefere opções macias e saborosas para preparar carne grelhada, frita ou até um strogonoff, a dica é apostar em cortes como filé mignon, contrafilé, alcatra e bisteca. Para o preparo de carne assada de panela, ensopado ou moída, as melhores opções são os cortes de carnes mais densas e gordurosas, como acém, patinho, músculo e fraldinha. Já para quem ama preparar um bom churrasco, a dica é escolher peças maiores, que contenham ossos e gorduras, como alcatra, cupim, lagarto, costela e maminha.

Carne suína

A carne suína está presente em almoços, jantares, churrascos e em várias outras ocasiões. Como é bastante versátil, esse tipo de proteína possui opções de cortes para todos os tipos de gostos e receitas, desde aquelas com preços mais acessíveis até as mais refinadas.

Para receitas com carne grelhada ou frita, opte por peças macias como filé mignon suíno e copa do lombo. Já para preparar na pressão, a dica é usar carnes como pernil, pois ajuda a desossar e desfiar. Quem prefere a carne assada, pode apostar em lombo e costela.

Carne branca

As carnes brancas são aquelas provenientes de peixes e aves. A carne de frango, por exemplo, é uma boa pedida para quem quer perder peso e busca os melhores tipos de cortes para a dieta. Por ser uma proteína magra, contém menos gorduras saturadas do que a carne bovina.

Quanto ao preparo, o filé de peito é uma boa opção para quem quer fazer o corte grelhado, frito ou em um strogonoff. Já para uma receita com frango assado, a dica é escolher peças com mais gordura e ossos, como coxa, sobrecoxa, asa, meio da sa e coxa da asa. Os peixes, em geral, também são uma ótima opção para quem quer ter uma alimentação mais leve e rica em proteínas, e também podem ser preparados de diversas formas: assados, cozidos ou grelhados.

