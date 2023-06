Preço Baixo oferece opções para organizar um happy hour completo

O fim de semana é um bom momento para fazer uma programação entre familiares e amigos. A sugestão para os dias mais leves é organizar um happy hour completo com várias opções de bebidas e petiscos para animar a noite. O supermercado Preço Baixo possui uma adega com diferentes tipos de bebidas para todos os paladares e atendimento personalizado com orientação para ajudar na escolha dos drinks.

A primeira dica para receber os amigos é caprichar na decoração. A criatividade fica livre para utilizar itens disponíveis em casa mesmo e que deixem um ambiente confortável e descontraído.

Após a decoração, o próximo passo é a escolha das bebidas. A dica é preparar uma lista com uma diversidade de bebidas que agrade a todos, vale incluir desde vinhos (rótulos diferentes), destilados para fazer drinques e várias opções de cervejas.

A adega do Preço Baixo possui várias marcas de vinhos, vodcas, uísques, cachaças, além de vários tipos de cervejas. O espaço ainda conta atendimento da sommelière para tirar dúvidas e selecionar a garrafa ideal para a ocasião.

Vinhos, destilados e cervejas estão disponíveis na adega do Preço Baixo (André Oliveira / O Liberal)

As especiarias e condimentos para deixar os drinques mais sofisticados também podem ser encontrados na adega do supermercado. Além deste local, o Preço Baixo também possui uma seção de bebidas com refrigerantes, sucos e água. Oferecer essas opções também deixa o cardápio da reunião mais completo e diversificado.

Os petiscos também são indispensáveis para o happy hour em casa. Eles podem harmonizar com as bebidas ou seguir pela preferência do grupo. Pasteis, batata frita, iscas de carne e peixe e macaxeira frita são as entradinhas mais populares e pedidas e que se pode arriscar sem medo.

Para completar a noite, uma última sugestão é preparação de um jantar, que pode ser leve para reforçar a galera, acompanhado de uma sobremesa mais tradicional ou do gosto de todos os participantes. O supermercado tem opções de frutas, sorvetes, além de seção dedicada aos bolos e doces.