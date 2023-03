Preço Baixo oferece opções de massa para todo tipo de receita

A massa é um alimento genuinamente da culinária italiana, entretanto se popularizou fazendo parte da preparação de diferentes pratos. O supermercado Preço Baixo conta com uma seção cheia de opções do alimento para fazer várias receitas, desde yakisoba até lasanha.

Talharim, penne, espaguete e macarrão para yakisoba são alguns dos produtos disponíveis no Preço Baixo e que podem ser combinados com as proteínas de carne, frango, frutos do mar oferecendo desde pratos sofisticados aos mais práticos como uma macarronada.

Os molhos são complementos que fazem a diferença na hora do preparo e também podem ser variados. Branco, quatro queijos e bolonhesa são algumas opções disponíveis no supermercado para incrementar a receita.

Vinhos, espumantes e cervejas podem ser harmonizados com massas e podem ser encontrados na adega do supermercado (André Oliveira / O Liberal)

A bebida também complementa o cardápio oferecendo uma viagem completa ao país originário do prato. O supermercado Preço Baixo possui uma adega com vários rótulos de vinhos tintos, brancos, rosés, espumantes e outras bebidas para harmonizar o prato com orientação especializada.

A harmonização entre os pratos e as bebidas aperfeiçoa a experiência de saborear uma comida típica de um país mesmo longe. O exemplo é consumir uma lasanha bolonhesa acompanhada de um vinho tinto encorpado.