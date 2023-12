Preço Baixo oferece as melhores guloseimas para a criançada aproveitar as férias escolares

O ano de 2024 está começando e, nesse período de início de ano, as crianças aproveitam as férias escolares para descansarem e recarregarem as energias para um novo ano letivo. Para quem não vai viajar, uma dica para aproveitar melhor esse período com a criançada é preparar uma programação diferenciada em casa, com guloseimas que toda criança ama. O Supermercado Preço Baixo separou algumas dicas de delícias que vão tornar as férias da garotada ainda mais saborosas e especiais.

Para manter os pequeninos ocupados e menos entediados ao longo das férias, é necessário ter jogo de cintura e proporcionar momentos especiais com eles. E uma boa forma de unir toda a família é preparar uma mesa com guloseimas com itens que as crianças mais gostam.

Além das opções prontas que você encontra no Supermercado Preço Baixo, como marshmallow colorido, paçoquinhas, pirulitos, jujubas, uma variedade enorme de balas fini, também tem como preparar diversos tipos de delícias com a ajuda da criançada, como brigadeiros, pipoca doce, e muito mais.

Confira as receitas:

Brigadeiro

Brigadeiro está entre os doces mais queridinhos da criançada (Freepik.com)

Um dos doces mais saborosos e apreciados pela criançada é o brigadeiro. E para quem pensa que o preparo dessa iguaria é um bicho de sete cabeças, pode ficar despreocupado.

Ingredientes:

1 caixa de leite condensado

7 colheres (sopa) de achocolatado ou 4 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 colher (sopa) de margarina sem sal

Chocolate granulado

Como preparar: em uma panela funda, coloque o leite condensado, a margarina e o chocolate em pó. Cozinhe os ingredientes em fogo médio e mexa até que o brigadeiro comece a desgrudar da panela. Em seguida, deixe esfriar e faça pequenas bolas com a mão passando a massa no chocolate granulado.

Pipoca com chocolate

A maioria das crianças ama comer pipoca. E quando ela é doce, fica ainda melhor. Pensando nisso, o Preço Baixo separou uma receita prática e fácil de pipoca doce para fazer em casa.

Ingredientes:

1/4 de xícara de chá de milho de pipoca

2 colheres de sopa de óleo

1/4 de xícara de chá de água

1/3 de xícara de chá de açucar

1 colher de sopa (rasa) de chocolate em pó ou cacau 50%

Como preparar: em uma panela grande e alta, coloque todos os ingredientes. Misture bem e deixe cozinhar em fogo alto até começar a borbulhar. Abaixe o fogo e espere o milho começar a estourar. Assim que o milho começar a estourar, tampe a panela e, com a ajuda de um pano, vá sacudindo o recipiente em alguns momentos. Após o milho estourar, abra a panela e transfira a pipoca para uma tigela. Por fim, é só servir a pipoca. Uma dica extra é adicionar leite em pós por cima da pipoca.

Gostou das dicas? Agora é só correr para o Preço Baixo mais perto de você e comprar todos os itens que você precisa para deixar as férias da criançada mais divertida e saborosa. Afinal, no Preço Baixo você encontra tudo o que precisa para deixar qualquer momento em família ainda mais especial e com os melhores preços da cidade.