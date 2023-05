Preço Baixo investe em tecnologia para oferecer comodidade aos clientes

Hoje toda a vida está na palma da mão com o auxílio de um smartphone. É possível fazer compras nacionais e internacionais, pagar boletos, marcar consultas e interagir com amigos e familiares apenas com um toque no aparelho telefônico.

Pensando nesta praticidade e no bem-estar dos seus clientes, o Supermercado Preço Baixo está investindo, cada vez mais, em tecnologia para ampliar o acesso aos seus produtos e serviços.

Atualmente o Grupo conta com o MEU PB, aplicativo de compras no varejo e atacado com mix de mais de 10 mil produtos de todos os segmentos que também podem ser encontrados nas unidades do supermercado com opções de entrega em delivery e em retirada nas lojas.

O aplicativo está disponível para dowload na Play Store ou Apple Store e para utilizar é só acessar aqui e instalar o app no smartphone ou tablet.

O supermercado também conta com encartes digitais, nos quais os clientes podem verificar as ofertas disponíveis e que mudam semanalmente e são atualizadas simultaneamente de modo online. Para ficar por dentro das promoções, veja aqui.

As redes sociais da rede atacareja também fornecem informações sobre as promoções, ofertas e programações que acontecem nas unidades do supermercado Preço Baixo. Siga o perfil do grupo aqui e fique por dentro de tudo o que acontece.

Outra comodidade para os clientes é o cartão PB, que conta com várias vantagens para quem adquirir. Ele pode ser solicitado de forma prática e rápida pelo site da rede ou em qualquer uma das cinco lojas do supermercado.

O solicitante precisa ter mais de 21 anos de idade e apresentar a seguinte documentação: documento oficial com foto (RG), CPF, comprovante de renda e de residência.

Parcelamento das compras em até três vezes sem juros; até 40 dias para realizar a primeira parcela do pagamento e a liberação imediata do cartão para uso a partir do celular cadastrado após a aprovação estão entre os benefícios em aderir ao cartão Preço Baixo.

O crédito ainda permite a possibilidade de adoção do título de capitalização Tricap para os clientes que desejam guardar quantias e ainda concorrem a sorteios mensais.

Para dúvidas e informações, o supermercado Preço Baixo conta o Bê, o assistente virtual para ajudar em qualquer situação. Entre em contato aqui e resolva seu questionamento.