Preço Baixo conta com seção pet com produtos para todas as ocasiões

Comedouros, brinquedos, acessórios e itens de higiene e beleza são alguns dos produtos disponíveis na seção dedicadas aos pets nas unidades do supermercado Preço Baixo.

Rações para várias idades e petiscos de sabores variados também são itens que podem ser encontrados na seção do supermercado para alimentar o seu cão, gato ou outro pet.

O Preço Baixo promove a Semana Pet com ofertas e promoções para garantir produtos de qualidades para o seu melhor amigo de estimação em todas as lojas do grupo, além de desfile premiado.

Para participar do desfile, é necessário realizar R$ 50 em compras em uma única nota fiscal e preencher a ficha de inscrição na recepção e preparar um look especial para o seu pet.

Os desfiles vão ocorrer nas unidades Senador Lemos, Cidade Nova, BR, Icuí e Una, respectivamente, nos dias 18,19, 20, 21 e 22 de abril. O primeiro colocado receberá R$ 500,00 em vale compras; o segundo, vale compras de R$ 300 e o terceiro lugar, 200 em vale compras.