Preço Baixo comemora sucesso das unidades em Ananindeua

No dia 3 de janeiro, o município de Ananindeua completa 79 anos e o Grupo Preço Baixo faz parte dessa história desde agosto de 2005 com a criação da unidade BR contribuindo na geração de emprego e renda local, além de ajudar na movimentação da economia da cidade.

Eliel Ramos, gerente da loja BR, relembra a chegada do supermercado à região e as transformações ao longo dos 17 anos para atender o público com mais qualidade. “Temos um carinho muito grande pelo município de Ananindeua, pois foi onde tudo começou nada mais justo do que investirmos aqui em qualidade e preço justo para nossos consumidores”, ressalta.

A loja BR é a mais antiga fundada em 2005 impactando a dinâmica econômica do bairro (Divulgação)

A rede Preço Baixo segue investindo e buscando a constante fidelização do público com várias ações, como detalha Eliel. “Exatamente 17 anos no seguimento de atacarejo o grupo vem crescendo muito e ganhando a confiança dos nossos clientes, gerando emprego em Belém e Ananindeua. A gente pretende ir ainda mais longe, com certeza aumentando o número de lojas e gerando mais empregos e renda para o nosso município”.

A relação Ananindeua e Preço Baixo deu certo que o grupo ampliou sua rede com a criação das unidades Cidade Nova, inaugurada no segundo semestre de 2016 e Icuí Guajará, em funcionamento desde outubro de 2020.

A circulação do dinheiro e a movimentação da economia ganham impulso com a presença dos comércios na região. Para Eudes Pacheco, gerente da Cidade Nova, os comércios locais funcionam como uma mola de propulsão de toda a economia e promovem o consumo que gera ganhos para a cidade.

A unidade Cidade Nova contempla mais de 400 postos de empregos direto e mais de 300 postos indiretos (Divulgação)

“Ajuda estabelecer um comércio mais justo, fomenta o comércio em geral de todo seu entorno, e principalmente faz o dinheiro circular pelo seu bairro, o que propicia mais desenvolvimento local, através da arrecadação de impostos, mais geração de emprego, ocorre uma transformação do ambiente em volta, trazendo mais conforto e segurança para os consumidores”, pontua o gerente da loja CN.

Ele destaca que na inauguração, em 2016, a unidade gerou mais de 300 empregos e atualmente o quadro de funcionários contempla mais de 400 postos de empregos direto e mais de 300 postos indiretos.

Em atividade desde 24 de outubro de 2020, a loja do Icuí movimenta a economia local e facilita a vida da população com a oferta de produtos com preços acessíveis. Everton Santos, encarregado de frente de loja, explica a importância do Preço Baixo para a região. “Impactou com a economia do bairro com serviços e preços acessíveis e a comodidade de ter uma loja como Preço Baixo dentro do bairro fazendo que a população transforme suas necessidades em economia”.

Produtos com preços acessíveis são destaque na unidade Icuí, em funcionamento desde 2020 (Divulgação)

O supermercado Preço Baixo possui três lojas em Ananindeua e mais duas em Belém com qualidade e preços acessíveis, marcas registradas da rede de atacarejo, com ofertas diárias e com facilidade de pagamento com o cartão PB.