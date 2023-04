Preço Baixo: Aplicativo Meu PB oferece praticidade nas compras

Comodidade, conforto e praticidade são algumas das vantagens em fazer compras sem sair de casa e o aplicativo Meu PB, do Supermercado Preço Baixo oferece esses e outros benefícios para os seus usuários.

O app conta com um mix de mais de 10 mil produtos de todos os segmentos das lojas do Preço Baixo e permite que os usuários tenham duas opções de disponibilidade dos itens: retirada no drive PB ou delivery em casa.

Para utilizar o aplicativo é necessário realizar o download, disponível na Play Store e na Apple Store pelo smartphone ou tablet, fazer o cadastro e em seguida escolher os produtos desejados.

A opção de entrega pode ser selecionada ao final do processo e o pagamento pode ser feito por meio de cartão de crédito.

Faça o download do aplicativo Meu PB aqui.