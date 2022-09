Pré-natal: a importância e os cuidados na gestação

A gestação é uma fase importante e cheia de desafios para as mulheres e os cuidados devem ser redobrados para manter a saúde da mãe e do bebê.

O pré-natal é um conjunto de medidas realizadas durante a gravidez até o parto que envolve avaliação clínica por meio de consultas e exames laboratoriais e de imagem realizado por uma equipe multidisciplinar de forma regular e contínua.

A ginecologista Lorena Castro, do Amaral Costa Medicina Diagnóstica, explica sobre a importância e os benefícios do pré-natal. Ela lembra que a assistência deve iniciar ainda durante o planejamento da gravidez ou imediatamente após o diagnóstico.

A ginecologista Lorena Castro destaca que a assistência previne doenças e garante o bem estar da mãe e do bebê (Divulgação)

Ela ressalta que o pré-natal envolve várias esferas e também possui um caráter educativo, porque explica as transformações que a mulher sofre durante os nove meses e prepara para o parto. “O pré natal envolve: educação, prevenção, diagnóstico e tratamento precoces de determinadas doenças e complicações maternas ou fetais. Um conjunto de medidas que garante o bem estar da mãe e do bebê durante toda a fase da gestação, aumentando a chance de culminar em um parto bem sucedido, com o nascimento de um recém nascido saudável”.

Orientação e educação da gestante sobre as modificações físicas e psicológicas ocorridas nesta fase; promoção dos cuidados de saúde (incluindo os aspectos nutricionais, Indicação de vacinas e suplementação de vitaminas); avaliação dos riscos e prevenção de complicações; tratamento de patologias, que podem interferir na saúde da mãe e do bebê são alguns dos vários benefícios em realizar o acompanhamento de forma contínua.

O pré-natal pode ser dividido em baixo e alto risco. O primeiro se caracteriza quando não é necessário a aplicação de intervenções maiores já o de alto risco se enquadra quando a mulher já possui alguma doença antes ou durante a gestação e é preciso de mais cuidados.

A Dra. Lorena destaca que os exames de laboratório de acompanhamento devem ser avaliados com atenção. “É importante avaliar exames laboratoriais, como: hemograma, tipagem sanguínea, glicemia, urina e pesquisa de doenças infectocontagiosas (HIV, sífilis, hepatites B e C, toxoplasmose e outros)”

Para ela, a realização da ultrassonografia obstétrica é fundamental para observar o desenvolvimento do bebê.

A falta de acompanhamento médico pode trazer riscos para a gravidez como pontua a médica. “O pré-natal realizado de forma irregular aumenta o risco de um desfecho desfavorável tanto para mãe como para o bebê, em qualquer momento da gestação e no parto: destacando-se a prematuridade, recém nascido com baixo peso ao nascer, infecção neonatal, doenças maternas que podem trazer prejuízos à saúde a longo prazo como hipertensão e diabetes, além de complicações graves que podem levar ao óbito materno ou fetal”.

