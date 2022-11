Por que a formação humanizada é tão importante?

A formação humanizada trata-se de desenvolver habilidades nos jovens que vão além do conhecimento técnico e científico. No ensino superior, essas competências incluem senso crítico, reflexivo e humanístico na atuação da profissão.

De acordo Yonah Leda Vieira Figueira, coordenadora do curso de nutrição do Centro Universitário Fibra, no caso dos estudantes da área da saúde, é necessário que eles aprendam a analisar o contexto social, emocional e comportamental dos pacientes.

“Para isso, durante toda a sua formação, o mesmo participa de ações de atenção à saúde e de atividades educacionais ofertadas à comunidade. É importante prepará-los para terem mais empatia com os problemas de paciente, aprenderem a ouvir as queixas e terem o olhar de forma integralizada da necessidade do paciente”, explica a docente.

Para a coordenadora de curso de nutrição da Fibra, Yonah Leda, formação humanizada proporciona diversos benefícios para os estudantes (Arquivo pessoal)

Yona Leda ressalta que com a formação humanizada o profissional consegue criar o seu próprio núcleo de pacientes e se firmar no mercado de trabalho, além de ter um olhar mais humano.

“Assim, acreditamos que uma atuação com mais empatia lhe ajudará a criar seu próprio núcleo de pacientes e a se firmar no mercado de trabalho. Atualmente, as profissões estão com uma característica muito mercadológica, prezando pela quantidade e não pela qualidade", pontua a coordenadora.

VEJA MAIS

Trabalhos para a comunidade

O curso de nutrição do Centro Universitário Fibra realiza trabalhos nas comunidades de Belém, que são chamadas de “Atividade de Ensino e Serviço”, e acontecem a partir de parcerias com igrejas, escolas, centros comunitários e centros recreativos.

“Essa nossa atividade é tão intensa e reconhecida que já fomos homenageados pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), Sociedade Bíblica do Brasil e Hospital Santa Casa de Misericórdia”, revela Yonah Leda.

Alunos do curso de nutrição da Fibra realizam serviços em prol da população que se encontra em situação de vulnerabilidade social (Arquivo pessoal)

Durante os atendimentos na comunidade, os estudantes de nutrição fazem atendimento nutricional, realização de exames como a bioimpedância, oficinas de culinária e palestras nutricionais educativas. Clique aqui e saiba mais sobre os serviços oferecidos pela Fibra.