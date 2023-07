Poder da ingestão de líquidos e alimentos no verão. Como manter a hidratação e a imunidade alta?

Para sobreviver as altas temperaturas e ao excesso de sol durante o verão, é necessário manter o corpo bem hidratado e garantir uma alimentação balanceada, afinal, é preciso saúde para aproveitar bastante a estação mais quente do ano. A nutricionista da Unimed Belém Karla Carvalho, dá algumas dicas para manter a saúde ao longo do veraneio e prevenir possíveis doenças.

Para ter o corpo saudável, a especialista chama atenção para a importância do manejo correto dos alimentos, a fim de evitar a temida intoxicação alimentar, doença muito comum nessa época do ano. “O principal aspecto a ser considerado são os cuidados relacionados à higiene dos alimentos, devido ao risco alto de intoxicação alimentar. Preferir alimentos de boa procedência e evitar os de procedência duvidosa, de vendedores que manipulam dinheiro e alimento, sem a adequada lavagem das mãos, por exemplo. Caso o veranista leve a sua própria alimentação, utilizar recipientes térmicos para melhor conservação”, orienta.

Além da alimentação, o verão pede que o corpo esteja bem hidratado, sinônimo de saúde em dia para curtir as férias. Por isso, Karla Carvalho ressalta que o consumo de hortaliças, legumes e frutas é fundamental para equilibrar e nutrir o corpo de forma adequada neste período de grandes excessos.

“Com as altas temperaturas, o risco de desidratação é mais elevado, em especial entre crianças e idosos, por isso beber água constantemente é fundamental, assim como consumir frutas e hortaliças que são fontes de vitaminas e minerais, em especial potássio, vitamina C, vitamina A, que são bastante requeridos nesta época de calor”, pontua a nutricionista.

Contudo, é saudável evitar o consumo de bebidas alcoólicas devido ao aumento do peso, uma vez que o álcool é bastante calórico e com o calor as quantidades são facilmente excedidas, sem falar nos malefícios para saúde intestinal e hepática.

Já para manter a imunidade e assim prevenir doenças durante e depois do veraneio, o ideal é manter uma alimentação balanceada, “ingerindo água de forma adequada, consumindo com moderação os carboidratos como: massas, pães, farinhas e doces e ingerindo frutas e hortaliças de forma regular. Não devemos tirar férias do consumo de alimentos naturais”, conclui Karla Carvalho, nutricionista da Unimed Belém.