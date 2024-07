Piquenique com as crianças: veja como preparar delícias e se divertir ao mesmo tempo

As férias escolares chegaram e, com elas, os momentos de diversão da criançada como passeios em shoppings e cinemas, por exemplo. Outra opção de lazer é fazer um piquenique para ter um tempo ao ar livre com as crianças, de maneira intimista e sem a interrupção de telas. O Atacadão dispõe de diversos produtos para deixar o piquenique das famílias delicioso.

É válido ressaltar que a estrela do piquenique infantil é a refeição a ser compartilhada. Por isso, existem várias opções de alimentos para esse momento de diversão, como frutas, doces e salgados que possam ser levados prontos para esse momento especial.

Frutas são essenciais em um piquenique de qualidade (Freepik.com)

VEJA MAIS

A seguir, confira dicas para fazer um piquenique inesquecível:

1. Planeje o cardápio: o primeiro passo é investir em um cardápio variado, com pratos que não precisam estar quentes para serem gostosos. Para beber, invista em uma bolsa térmica com sucos e chás gelados. Além disso, não se esqueça da água, manter-se hidratado é essencial;

2. Peça ajuda para as crianças: desta maneira, você incentiva a criançada a comer os pratos do cardápio e a diversão já começa antes do piquenique. Elas também podem montar um sanduíche e até ajudar na hora de preparar um bolo, por exemplo;

3. Invista em conforto: a ideia central de um piquenique é sentar-se na grama com as crianças e os amigos, aproveitando o que há de melhor no ambiente. Para poder sentar no chão sem muito incômodo e evitar a sujeira no solo, leve uma toalha de mesa, para que todos possam se acomodar de maneira confortável;

4. Não esqueça da proteção: dois itens importantes que costumam ser esquecidos, mas que são essenciais para garantir o bem-estar de todos: repelente de insetos e protetor solar. Por isso, coloque imediatamente esses itens na bolsa do passeio.

Dica de receita para o piquenique:

Rolinho de pão com patê cremoso de atum com leite

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de atum;

3 colheres (sopa) de cenoura ralada;

2 colheres (sopa) de tomate picado;

1 colher (sopa) de linhaça;

1 colher (sopa) de salsa picada;

2 colheres (sopa) de leite em pó;

1 colher (sopa) de água;

2 fatias de pão de forma integral sem casca.

Modo de preparo:

- Em um recipiente, misture o atum, a cenoura, o tomate, a linhaça, a salsa, o leite e a água até formar um patê. Reserve;

- Com o auxílio de um rolo, abra as fatias do pão e espalhe uma porção do patê reservado;

- Enrole delicadamente, apertando bem para formar um rolinho. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira até o momento de servir.

Para aproveitar essa atividade da melhor maneira possível, visite o Atacadão e encontre qualidade e economia garantida. Para saber mais, clique aqui.