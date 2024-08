Pesquisa registrada aponta o favoritismo do prefeito Victor Cassiano (MDB) em Cametá

O cenário eleitoral em Cametá sugere a reeleição do atual prefeito Victor Cassiano (MDB), conforme indica a recente pesquisa eleitoral registrada sob o número PA04785/2024. A pesquisa, realizada pelo Instituto Acertar, coletou dados entre os dias 23 e 27 de julho de 2024, com uma margem de erro de 2,9% e um nível de confiança de 95%. Foram entrevistadas 1.112 pessoas.

Na projeção estimulada, considerando proporcionalmente os votos válidos, Victor Cassiano (MDB) lidera com 61,7% das intenções de voto, seguido por Pompeu (SDD) com 26,4%. Em terceiro lugar aparece o Professor Zé Domingos (PT) com 7,3%, seguido por Jader Frederico (PL) com 4,6%.

Os eleitores que declararam votar em nenhum candidato, branco ou nulo somam 3,1%, enquanto 7,3% permanecem indecisos. A pesquisa também analisou individualmente a rejeição dos candidatos. Jader Frederico lidera esse quesito com 40,6%, segui - do por Pompeu com 39,8%, e o Professor Zé Domingos com 32,8%. Victor Cassiano tem a menor taxa de rejeição, com 24,3% para questionamentos individuais para cada pesquisado.

A aprovação da gestão de Victor Cassiano está em 66%, com uma reprovação de 28,4%. Esse alto índice de aprovação é atribuído a significativas ações de infraestrutura urbana e na região ribeirinha, além de melhorias na saúde pública, que resultaram em uma redução drástica das internações no município. Dado o cenário atual, Victor Cassiano parece consolidado como o favorito e está bem posicionado para garantir sua reeleição em Cametá.