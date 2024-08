Pesquisa mostra que Wagno Godoy lidera corrida eleitoral em Itupiranga

A recente pesquisa feita pelo Instituto Skala, nos dia 6, 7 e 8 de agosto de 2024, em Itupiranga, no sudeste do Pará, mostrou o candidato Wagno Godoy (PP) com 43,2% dos votos válidos, Benjamin Tasca (MDB) com 33,1% e Eider Gomes (União Brasil) com 14,5%.

O levantamento que entrevistou 441 eleitores, apresenta nível de confiança de 95% e foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o Nº PA-03866/2024, com uma margem de erro de 4,5% para mais ou para menos. Os dados evidenciam uma consolidação do nome de Wagno Godoy à frente da disputa ao cargo de prefeito do município. O político vem se mantendo à frente de Benjamin Tasca, desde que decidiu lançar sua candidatura no final de 2023.

Na última pesquisa realizada pelo Instituto Data Sensor, nos dias 18 e 19 de abril de 2024, e publicada pelo TRE/PA, sob o número 06986/2024, mostra Wagno Godoy (PP) com 40,3% das intenções de voto na eleição para prefeito no dia 6 de outubro.

A mesma pesquisa mostra o atual prefeito Benjamin Tasca (MDB) com 27,9% e Eider Gomes (União Brasil) com 20% dos votos válidos.

Wagno Godoy é um jovem de 34 anos, tem quatro mandatos de vereador, sendo o mais votado da história do município em 2020.

Já Benjamin Tasca, atual prefeito, mesmo com o uso indiscriminado da poderosa “máquina” da Prefeitura de Itupiranga, teve em torno de 30% dos votos válidos, pois a sua leve subida de 2,1% também é considerada dentro da margem de erro. Os números da pesquisa mostram que a opinião do eleitor mudou muito pouco na cidade que possui 32.736 eleitores, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2024.

A partir do dia 30 de agosto de 2024, data de início da propaganda eleitoral no rádio e televisão, o candidato Benjamin Tasca deverá sofrer um abalo em sua aceitação por parte do eleitorado. Seus adversários, Godoy e Eider, deverão explorar os graves problemas da gestão Benjamin, como atrasos de salário do funcionalismo e outros entraves que estão prejudicando o desenvolvimento e modernização que a cidade de Itupiranga tanto precisa.

