Pesquisa aponta Marcos Tonheiro (MDB) na liderança para prefeito de Irituia

Pesquisa oficial publicada pela Mentor Pesquisas/Mentor Soluções, registrada no Tribunal Regional Eleitoral (T.R.E) sob o nº PA- 02532/2024, sobre a corrida eleitoral no município de Irituia, quando se estimula os nomes a prefeito, mostra um cenário em que Marcos Tonheiro (MDB) aparece liderando as intenções de voto para prefeito no município com 48,6%. Já o candidato Pio X Júnior (PSD), fica na segunda colocação com 42,2%, na pesquisa estimulada.

Tendo como responsável o estatístico Jadson Ferreira Chaves (CONRE 8010), a pesquisa foi realizada no período de 7 a 11 de setembro, onde foram ouvidos 500 eleitores tanto da zona urbana como na zona rural. A amostra possui uma margem de erro de 4% pontos para mais ou para menos dos resultados obtidos na pesquisa, e um nível de confiança de 95%.

Em se tratando de rejeição, a pesquisa mostra o candidato Pio X Júnior (PSD), com a maior rejeição do eleitorado, aparecendo com 44,0%. Enquanto Marcos Tonheiro (MDB) tem apenas 35,8% de rejeição. O estudo divulgado trouxe ainda a avaliação da gestão do atual prefeito Marcos Tonheiro (MDB), que apresenta uma aprovação de 55,4% da população.

Na pesquisa espontânea para prefeito de Irituia, Marcos Tonheiro (MDB) aparece liderando a corrida eleitoral com 47,2% das intenções de voto. O candidato Pio X Júnior (PSD), aparece na segunda colocação com apenas 40,4%.

*Pesquisa registrada sob o número PA- 02532/2024, realizada pela pela Mentor Pesquisas/Mentor Soluções, entre os dias 7 e 11 de setembro de 2024, com 500 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 4% e nível de confiança de 95%.