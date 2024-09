Pesquisa aponta crescimento do candidato Dr. Felipe e disputa no 2º turno em Parauapebas

Faltando poucos dias para as Eleições 2024, a cidade de Parauapebas caminha para um cenário inédito, onde o novo prefeito do município será decidido no 2º turno da corrida eleitoral. A pesquisa realizada pelo Instituto Data Sensor aponta que o médico bolsonarista, Dr. Felipe (PL), irá disputar o eleitorado de Paraupebas com o candidato Aurélio Goiano (Avante).

A pesquisa eleitoral foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) sob o número PA-07189/2024. Com margem de erro de 3,8 para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%, o levantamento foi realizado entre os dias 5 e 8 de setembro de 2024, e contou com a participação de 700 entrevistados, em todos os bairros da cidade e nas comunidades da zona rural.

De acordo com o levantamento, Aurélio Goiano (Avante) despencou de 60% das intenções de votos, registrado em junho deste ano pelo Instituto Gauss (PA-03662/2024), para 46,5% em agosto pelo Data Sensor (PA-04149/2024). Na pesquisa divulgada pelo Data Sensor no dia 12 de setembro, o candidato apresentou nova queda, tendo 42% das intenções de votos.

Já o médico Dr. Felipe (PL) vem apresentando crescimento a cada nova pesquisa eleitoral. O candidato subiu de 8,3% das intenções, em junho (PA-03662/2024), para 23,1% em agosto (PA-04149/2024). Com a nova pesquisa do Instituto Data Sensor, o candidato subiu para 26,6%. O crescimento é alavancado pelo apoio integral das lideranças bolsonaristas nacionais que estiveram no município no último mês, entre elas, o próprio casal Michelle e Bolsonaro.

Em terceiro lugar na pesquisa aparece o candidato do União Brasil, Rafael Ribeiro, com 18,3% das intenções de voto. O candidato é indicação do atual prefeito do município, Darci Lermen, que, segundo a pesquisa, conta com 85% de reprovação dos moradores da cidade. A candidata Graziele (PSD), aparece com 1,4%. Os votos nulos, brancos e que não sabem responder somam 11,7%.

Quando questionados sobre os candidatos que iriam passar para o segundo turno, o nome do Dr. Felipe é citado por 38,2% dos entrevistados, o que mostra uma disputa cada vez mais acirrada com o primeiro lugar nas pesquisas, Aurélio Goiano, que foi apontado por 44,8% do eleitorado.

Já em relação aos que não seriam votadas, a pesquisa estimulada apontou 26,1% para Aurélio Goiano. O candidato do PL, Dr. Felipe, teve apenas 1,4%.

* Pesquisa registrada sob o número PA-07189/2024, realizada pelo Instituto Data Sensor, entre os dias 05 e 08 de setembro de 2024, com 700 pessoas entrevistadas. Possui margem de erro de 3,8% e nível de confiança de 95%.