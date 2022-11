Perda óssea dentária: saiba o que é e como tratar

Por muito tempo, os pacientes com perda óssea dentária necessitavam ser submetidos a procedimentos cirúrgicos com alta complexidade e com muitos riscos de complicações. Atualmente, com o avanço da tecnologia, é possível tratar esse tipo de problema de maneira minimamente invasiva.

De acordo com o cirurgião-dentista, Paulo Almeida, que também é especialista em implantodontia, para as pessoas que perdem um elemento dentário e ainda têm estrutura óssea, é indicado colocar um implante no mesmo momento em que o dente foi perdido.

“Então, se você perdeu um elemento dentário, procure imediatamente um cirurgião-dentista”, afirma Paulo.

Paulo Almeida é especialista em implantodontia. Ele destaca qual é o melhor tratamento para a perda óssea. (Arquivo pessoal)

Doença periodontal

A doença periodontal trata-se de uma infecção grave que danifica a gengiva e também pode ocasionar a perda óssea, que quando está em estágio avançado, é chamada de maxila atrófica, conforme revela o especialista.

“Tudo começa com uma inflamação na gengiva, que se chama gengivite. Quando esse problema não é tratado, evolui para a doença periodontal e isso envolve a perda óssea”, acrescenta Paulo Almeida.

Tratamento

O tratamento para esse problema envolve o implante dentário, procedimento essencial para devolver a qualidade de vida e autoestima para o paciente.

“Com o advento da tecnologia, surgiram vários tipos de implantes. O top é o implante zigomático. Ele tem um comprimento maior e fica ancorado na maçã do rosto”, explica o cirurgião-dentista.

Esse tipo de procedimento dura, em média, três horas e pode ser feito na clínica odontológica com sedação bucal, endovenosa ou anestesia geral.

“De uma semana a 15 dias, o paciente nem lembra mais que fez a cirurgia”, finaliza o dentista.

