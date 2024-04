Pejotização: entenda como contratação pode se configurar como vínculo empregatício

A contratação de profissionais que possuem Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) para atuação como prestadores de serviço sem vínculo empregatício vem se tornando cada vez mais comum. Apesar de ganhar cada vez mais espaço no mercado de trabalho, a pejotização, como é conhecida esse tipo de contratação, requer alguns cuidados. O escritório Xerfan Advocacia S/S esclarece os principais pontos sobre o tema.

"A conhecida pejotização nada mais é do que a contratação de profissionais que possuem empresas constituídas (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ), e atuam como prestadores de serviço sem vínculo de emprego, tipo de contratação que tem se tornado cada vez mais comum e usual, visando a liberdade econômica entre as partes, e tem se tornado a escolha de muitos profissionais no cenário atual", explica o advogado associado do escritório Xerfan Advocacia S/S, Thiago Bastos.

Ainda que a modalidade apresente um crescimento significativo ao longo dos últimos anos, é necessário que esse tipo de contratação seja realizado conforme está previsto no contrato existente entre as partes.

"Se este contrato tiver como objetivo mascarar uma relação empregatícia, o contratante, aqui passa a ser empregador, assumirá todos os encargos que deveria ter pago ao trabalhador, aqui relacionado como contratado, como se ele fosse seu funcionário, e que de fato é, quais sejam: férias, 13º salário, contribuição previdenciária, recolhimento de FGTS entre outros direitos trabalhistas garantidos", destaca o advogado.

Caso se comprove que o contrato tem a finalidade de omitir a real relação contratual entre as partes, há, ainda, previsão de multa e pena de detenção.

Vínculo empregatício

Diante das facilidades que a pejotização oferece, é importante estar atento a alguns fatores que podem contribuir para que a relação de trabalho se configure como vínculo empregatício. Entre os requisitos que configuram como vínculo empregatício estão:

- Pessoalidade: o vínculo de determinada função a uma pessoa física;

- Periodicidade: a regularidade através de uma prestação de serviço contínua;

- Subordinação: o cumprimento de todas as regras impostas, como escala de dias e horários determinados, por exemplo;

- Onerosidade: o salário recebido em troca do trabalho realizado, conforme as regras da CLT.

"Esta é uma previsão legal prevista no artigo 3º da CLT, vejamos: 'Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário'", complementa o advogado do escritório Xerfan Advocacia S/S.

Para evitar qualquer medida ou ato que possa caracterizar o vínculo empregatício, é importante que a empresa que contrata um prestador de serviço se atente e cumpra com todas as obrigações legais para evitar possíveis riscos e problemas.

"É essencial a elaboração de cada contrato firmado de forma personalíssimo com os prestadores de serviço, a fim de que de fato, o contrato firmado entre as partes, seja o que é exercido entre os pactuantes, delimitando direitos e obrigações para cada uma das partes, obrigatoriedade de emissão de Notas Fiscais para serviços prestados, limitação de atividades a serem desenvolvidas, ou seja, o contrato deve refletir de fato a real relação entre as partes", destaca Thiago.

Em contrapartida, o profissional contratado também deve cumprir com todas as suas obrigações. "O profissional contratado, ou seja, a empresa contratada, deve se atentar a cumprir todas as obrigatoriedades de uma empresa como é de fato, como realizar relatórios, calcular e recolher o imposto de renda pessoa jurídica, pagar tributos como Imposto sobre Serviços (ISS), dentre outros", complementa.

Contar com o apoio de uma assessoria jurídica é fundamental na elaboração do referido contrato de prestação de serviços, seja por parte da contratante ou contratada, para fins de que os direitos e obrigações sejam de fato cumpridos nos termos da realidade fática, o que garante segurança jurídica e ajuda a evitar riscos a eventuais caracterizações de fraude à legislação trabalhista.