Peixe de cativeiro é destaque na pauta econômica de Paragominas

Paragominas acaba de completar 38 anos de criação e passou por momentos conturbados em sua história, relacionados especialmente a conflitos de terras e questões ambientais, mas o município soube dar a volta por cima e vem se transformando em referência de qualidade de vida e desempenho econômico.

Muitas atividades desenvolvidas na cidade, além do seu comércio dinâmico, transformaram-se em exemplos de sucesso. A economia sólida de Paragominas apoia-se especialmente na atividade de mineração, no agronegócio, na pecuária, na plantação de soja, e, mais recentemente, na piscicultura.

Grandes áreas dedicadas à piscicultura fortalecem a economia rural de Paragominas (Divulgação)

As atenções voltaram-se para o desempenho do município no setor de pescado em cativeiro, durante a Semana Santa, quando Paragominas passou a atender, com folga, a demanda da própria cidade, assim como diversos outros municípios paraenses, e também estados vizinhos.

A atividade foi iniciada por empreendedores pioneiros, que obtiveram muito sucesso e estimularam a atividade no local, que conta hoje com cinco grandes criadores, seguidos por outros dez, de porte médio.

Pequenos produtores também aderiram à atividade, e já somam setenta empreendimentos de pequeno porte, que fazem sucesso e ganham dinheiro com piscicultura.

Somente a Feira do Peixe Vivo, realizada no município com apoio da prefeitura municipal, garantiu um faturamento de mais de R$ 40 mil, em poucos dias, para os pequenos produtores.

Paragominas mantem-se como município campeão de produção de pescado em cativeiro, em todo o Pará, detendo cerca de 40% de toda a produção do estado.

A receita do crescimento substancial da atividade deve-se aos incentivos e investimentos que vem recebendo e à tecnologia aplicada aos negócios que vem fazendo da piscicultura uma sólida e lucrativa atividade econômica.

Hoje, a cidade tem mais de mil hectares de tanques dedicados à produção de pescado, e conta também com uma fábrica de ração própria para peixes.

O prefeito de Paragominas, Dr. Lucídio Paes, acompanhado de secretários municipais e técnicos, comprovou pessoalmente os excelentes resultados da Feira do Peixe Vivo (Divulgação)

A área rural de Paragominas vem recebendo apoio da prefeitura, especialmente dedicado aos pequenos produtores, que ganharam incentivos para aderir à atividade com tecnologia e profissionalismo. Para isso, a administração pública municipal ofereceu aos pequenos produtores, o serviço de escavação de tanques, doação de tanques de geomembrana para a criação de peixe em cativeiro, além de cursos de capacitação e acompanhamento técnico.

Já podem ser encontrados nos mercados de diversos municípios do Pará peixes criados em cativeiro, produzidos em Paragominas, como o tambaqui e a tilápia, além de pirarucu, lambari, carpa, pintado, entre outros.