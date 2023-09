Pedal da Cooperação edição Belém arrecada 3,5 toneladas de alimentos

Um dos principais cartões postais da Cidade das Mangueiras foi cenário para um ato simbólico de cooperação, bem-estar e solidariedade. O Portal da Amazônia recebeu, no dia 3, o Pedal da Cooperação edição Belém, para celebrar o Dia de Cooperar. O evento ciclístico é uma realização do Sistema OCB/PA em conjunto com as cooperativas Sicredi Norte, Unimed Belém, Uniodonto Belém, Sicoob Unidas, Sicoob Cooesa, Sicoob Coimppa, Concaves e Cresol, e conta com o apoio da Prefeitura de Belém.

Cerca de 1.500 pessoas percorreram 14 quilômetros pelas ruas de Belém, arrecadando 3,5 toneladas de alimentos não perecíveis que que serão distribuídas para duas instituições sem fins lucrativos de Belém e Icoaraci: A Creche Lar Cordeirinho de Deus, que atende crianças com famílias em situação de vulnerabilidade, e a Creche Professora Edelburga Queiroz, que atende filhos de catadores de materiais recicláveis e a comunidade em Icoaraci.

O passeio ciclístico é um exemplo de como os princípios do cooperativismo são colocados em prática como intercooperação e interesse pela comunidade. Também mostrou boas práticas de atuação sustentável, com a participação da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (Concaves) que, durante e após o evento, coletou materiais descartáveis. Foram 120 quilos de resíduos plásticos coletados durante o Pedal, destinados à reciclagem e gerando renda para os catadores da cooperativa. Mesmo após o Pedal, o Portal da Amazônia permaneceu limpo.

“O pedal na sua essência é cooperação e solidariedade. A parceria com a Concaves foi excelente, conseguimos arrecadar uma quantidade expressiva de material e conscientizar os participantes a entregar os copinhos para os catadores e catadoras, ao invés de jogar no chão poluindo as ruas. Mostramos que é possível realizar um evento sustentável, com a inclusão social, gerando renda para os catadores e catadoras da cooperativa cuidando do meio ambiente”, falou a Presidente da cooperativa, Débora Baia.

2° edição

Essa foi a segunda edição do Pedal da Cooperação em Belém, tendo a sua concentração no Portal da Amazônia, passando por várias ruas e avenidas, somando 14 quilômetros e assim, retornando ao Portal. Além disso, houve as paradas estratégicas para a hidratação dos participantes na sede da Uniodonto Belém e na do Sistema OCB/PA.

No Portal da Amazônia, houve ação da Unimed Belém com aferição de pressão, medição de glicemia e orientações de saúde para os participantes. Após o percurso, um lanche foi distribuído para os ciclistas e realizado o sorteio de quatro bicicletas, voucher de compras em uma loja de artigos esportivos.

O Pedal da Cooperação quebrou recordes, o número de participantes dobrou bem como a quantidade de alimentos, além de mais pessoas estarem conhecendo sobre o cooperativismo e seus benefícios para a sociedade. Com mais uma edição de sucesso, emocionado, o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, conta que a cada ano as ações só reforçam os princípios cooperativistas e fortalecem esse modelo de negócio. “Foi muito gratificante ver as pessoas unidas em prol do cooperativismo e principalmente da solidariedade. Somos um movimento que tem compromisso com a sociedade e principalmente com o desenvolvimento dela”, frisa o presidente.