Passeios e programações imperdíveis em Salinas para aproveitar no Réveillon

Salinas, conhecida por suas praias paradisíacas e paisagens deslumbrantes, é o destino perfeito para o Réveillon. Para celebrar a data, a região promete uma experiência única com passeios personalizados, atrações à beira-mar e programações para crianças e adultos nos resorts e hotéis.

Sérgio Araújo Nascimento, empresário e proprietário de uma série de empresas que operam na cidade, tem como opção diversos serviços de locação de veículos e passeios turísticos. Eles se tornaram uma parte fundamental da experiência na cidade para os visitantes que desejam aproveitar as belezas naturais da região.

"Salinas é um destino encantador, com praias paradisíacas e lugares pouco conhecidos. Nossos passeios vão justamente a esses lugares, proporcionando uma experiência única para quem visita a cidade", destaca Sérgio.

Sérgio conta que a parceria com a GAV Resorts, para que os turistas aproveitem os passeios, desempenha um papel fundamental na missão de oferecer alegria, satisfação e experiências únicas aos turistas.

"Os passeios oferecidos incluem percursos de quadriciclo, buggy, jardineira, lancha e jet ski. Eles chegam a ir até as quatro praias da região e as pessoas visitam lugares menos conhecidos, como as praias do Pilão e Areião, além de rios que são banhados pelo oceano. Vale lembrar que Salinas é a única cidade do Pará totalmente banhada pelo oceano atlântico", conta o empresário.

Passeio de jet ski é um dos mais procurados pelas pessoas que visitam Salinas (Divulgação/GAV Resorts)

Para garantir a segurança dos turistas, todos os colaboradores passaram por treinamento específico e equipamentos de segurança são fornecidos aos clientes. "Os passeios são bastante procurados, especialmente os de quadriciclo, que oferecem aos turistas a oportunidade de pilotar o equipamento, proporcionando uma experiência única".

Programação

O empresário Benjamin Júnior, proprietário do Balacoolbeach, bar na beira da praia do Atalaia, está pronto para receber os visitantes para uma celebração de Réveillon. O Balacoolbeach garante uma das melhores estruturas em frente à praia do Atalaia e já está sendo adaptada para garantir o máximo de conforto aos turistas. Este ano, uma das grandes novidades será a queima de fogos na contagem regressiva.

A programação musical está a cargo das bandas Nosso Tom, I Love Pagode e o cantor sertanejo Willy Lima. "As bandas começarão a tocar a partir das 23h, com uma pausa para a contagem regressiva da virada. Acredito que passar a virada do ano à beira-mar é o grande diferencial para quem vai para Salinas. Além disso, o cardápio do nosso beach club é contemporâneo, mas também inclui pratos típicos preparados pelo renomado Chef Felipe Gemaque", informa ele.

Os resorts da GAV também estão preparando uma programação especial para a data, que promete agradar a todas as idades. Além dos shows e da queima de fogos para a hora da virada do ano.

"Teremos em nossos resorts uma série de brincadeiras especialmente planejadas para as crianças, garantindo que as famílias possam aproveitar todos os momentos juntos. Com entretenimento para todos, os hóspedes poderão celebrar a chegada de 2024 com uma combinação de shows, um jantar especial, além de muitas atividades para os pequenos e passeios", destaca Alexandre Pedreira, sócio-diretor de Hotelaria da GAV Resorts.